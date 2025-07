Afrique: Nadia Fettah plaide pour des systèmes de retraite résilients et solidaires

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a appelé, jeudi 10 juillet, à renforcer la coopération entre les pays africains pour bâtir des systèmes de retraite plus résilients, solidaires et au service du développement humain.

Dans une intervention vidéo à l’ouverture de la 6ème conférence annuelle de l’association africaine des régimes de retraite (APSA), qui se tient à Marrakech, Mme Fettah a souligné que la mutualisation des expertises, l’adaptation des cadres réglementaires et l’investissement dans des solutions ancrées dans les réalités locales, permettent d’édifier une architecture africaine durable en matière de retraites.

Elle a rappelé, à cet égard, que, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a inscrit la protection sociale et le capital humain au cœur de son agenda de développement, mettant en place une feuille de route pour élargir la couverture retraite à cinq millions de Marocains non couverts, tout en réformant les régimes existants, publics comme privés.

Lire aussi | « Ministre des Finances de l’année »: Nadia Fettah gagne la reconnaissance de l’Afrique

Mme Fettah a en outre souligné la nécessité, pour les pays africains, de développer leurs propres réponses, adaptées à leurs spécificités économiques, sociales et démographiques, estimant que « l’Afrique dispose aujourd’hui d’un large champ d’action pour concevoir des modèles innovants, intégrés et adaptés à ses réalités, fondés sur une gouvernance moderne et connectée ».

Pour sa part, le président de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), Abderrahim Chaffai, a affirmé que l’Autorité accompagne les pouvoirs publics dans la mise en œuvre du chantier Royal de généralisation de la protection sociale, qui vise à ériger ce droit en pilier de justice sociale et de cohésion nationale.

Il a indiqué que le taux de couverture retraite au Maroc atteint actuellement 49% de la population active, précisant que les mesures prévues par la loi-cadre n°09.21 relative à la protection sociale devraient permettre d’élever ce taux à 80%.

Lire aussi | Retraite. Les régimes de retraite à la croisée des chemins

M. Chaffai a par ailleurs estimé que les enjeux communs entre le Maroc et les pays africains exigent une coopération renforcée, une mobilisation des ressources et une volonté partagée de promouvoir la gouvernance et la transparence.

« En assurant une meilleure protection des personnes âgées, en intégrant les travailleurs du secteur informel et en encourageant l’investissement à long terme des caisses de retraite, nous pouvons faire des systèmes de retraite un levier puissant de cohésion sociale et de croissance durable », a-t-il conclu.

Organisé sur deux jours par l’Association africaine des régulateurs de retraites, en partenariat avec l’agence de développement FSD Africa et sous l’égide de l’ACAPS, cette conférence réunit des responsables d’autorités de régulation de plusieurs pays africains, des représentants d’organisations internationales, des institutions et des experts du secteur.

Lire aussi | Au Maroc, la seconde vie des retraités français

Placée sous le thème « Renforcer la résilience du paysage des retraites en Afrique », cette rencontre vise à favoriser le partage des bonnes pratiques en matière de gouvernance, d’élargissement de la couverture, de gestion des risques émergents, ainsi que d’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les politiques d’investissement.