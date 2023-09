Programme de relogement des sinistrés : la CNSS fait un don de 500 millions de DH

Cette contribution significative au fonds vise à apporter une assistance aux zones touchées, en accord avec les principes de fraternité et de solidarité nationale. La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, qui a présidé le Conseil d’Administration de la CNSS, a salué l’élan de solidarité de l’ensemble du peuple marocain envers les victimes du séisme.

Lors de sa récente réunion, le Conseil d’Administration de la CNSS a annoncé un don de 500 millions de dirhams pour soutenir le fonds dédié à l’atténuation des conséquences du séisme survenu le 8 septembre au centre du Maroc. Ce séisme a malheureusement causé la perte de 3 000 vies et a laissé plus de 5 000 personnes blessées.

Elle a rappelé les Hautes Directives royales visant à mobiliser tous les moyens nécessaires pour soutenir les familles et citoyens touchés par cette catastrophe naturelle. Le Maroc s’engage dans un programme de reconstruction des zones affectées, de réhabilitation des infrastructures, ainsi que dans la promotion du développement social et économique. Ce programme, initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, vise environ 4,2 millions de personnes avec un budget de 120 milliards de dirhams, sur une période de 5 ans.

Le Conseil d’Administration de la CNSS s’est également réjoui des avancées concrètes dans la généralisation de la protection sociale, notamment l’extension de l’assurance maladie obligatoire (AMO) à l’ensemble des catégories de Travailleurs Non-Salariés et aux personnes incapables de payer les cotisations « AMO TADAMON » dans les délais fixés par la loi cadre 09-21.

En ce qui concerne l’AMO des travailleurs salariés, le nombre de bénéficiaires atteint désormais 8,3 millions de personnes. La CNSS a également amélioré la qualité de service en réduisant le délai moyen de remboursement de 12 à 9 jours en 2022.

Le Conseil a également discuté du projet de remise des astreintes, pénalités de retard et frais de recouvrement au profit des entreprises, visant à encourager ces dernières à régulariser leur situation et à s’acquitter de leurs arriérés. La CNSS a déjà récupéré 4,68 milliards de dirhams grâce à des programmes de remise totale et partielle des pénalités de retard de paiement des cotisations sociales étalés sur une période de 53 ans.