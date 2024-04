Imane Belmaati confirmée à la tête de l’ANAPEC

Jusqu’ici directrice par intérim, Imane Belmaati a été confirmée ce jeudi à la tête de l’ANAPEC suite à la réunion du Conseil de gouvernement.

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution. On apprend ainsi qu’au niveau du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Imane Belmaati a été nommée directrice générale de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), après avoir occupé un temps le même poste par intérim.

Née le 14 août 1981, Imane Belmaati a acquis un impressionnant parcours académique, étant titulaire d’un doctorat en Management et Stratégie, d’un Executive MBA, et d’un Master en Sciences et Techniques de Finances. Ces qualifications illustrent son engagement envers l’excellence académique et sa volonté de maîtriser un large éventail de compétences dans le domaine du management.

Divers postes à responsabilité

Avec pas moins de 18 années d’expérience professionnelle, elle a occupé divers postes de responsabilité au sein d’institutions publiques et privées, tant au niveau national qu’international. Elle s’est principalement concentrée sur des thématiques cruciales telles que la transformation organisationnelle, l’animation des écosystèmes et des chaînes de valeur, ainsi que la mise en œuvre de programmes internationaux d’open innovation. Son expertise approfondie dans ces domaines stratégiques témoigne de sa capacité à appréhender et à résoudre des défis complexes à l’échelle mondiale.

En novembre 2022, le Docteur Imane Belmaati a été nommée Directrice Centrale en charge de l’entrepreneuriat et des Très Petites Entreprises (TPE), démontrant ainsi sa capacité à influencer et à façonner des politiques et des initiatives majeures dans le domaine de l’entrepreneuriat. Par la suite, elle a été désignée comme Directrice Générale par intérim de l’ANAPEC, une reconnaissance supplémentaire de ses compétences exceptionnelles en gestion et en leadership.