« The Voice of Africa », une série de conférences réunissant des leaders, des scientifiques et des personnalités économiques de premier plan, qui ont pour objectif de mettre en évidence les défis cruciaux pour le continent africain, tels que la sécurité alimentaire, le développement durable, et l’entrepreneuriat en Afrique, indique le communiqué de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Organisé à Marrakech du 10 au 14 octobre prochain, l’évènement continental coïncide avec les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), évènement de grande envergure, tenu du 9 au 15 du même mois et dans la même ville.

Le timing choisi pour cet évènement n’est pas fortuit. Il est bien réfléchi par l’UM6P, l’Université Mohammed VI Polytechnique. Prévu du 10 au 14 octobre 2023, « The Voice of Africa » se déroulera en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International, une proximité qui assure une meilleure écoute de la voix de l’Afrique et une plus grande visibilité pour les préoccupations du continent.

L’UM6P, en tant qu’écosystème mondial de développement centré sur la connaissance, l’excellence, la recherche et l’innovation, saisit l’occasion de la présence significative à Marrakech d’un événement mondial réunissant deux institutions financières internationales majeures, pour faire entendre la voix de l’Afrique sur ces questions essentielles. Le programme inclut également des journées thématiques dédiées aux industries culturelles et créatives, ainsi qu’à la diaspora africaine. « The Voice of Africa » est ouvert non seulement aux participants aux assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI, mais aussi au grand public, national et international.

Des personnalités éminentes, dont Rattan Lal, lauréat du prix Nobel de la paix et du prix mondial de l’alimentation, Jacques Attali, économiste et écrivain renommé, Daniel Nahon, expert en pédologie, Alpha Barry, PDG d’Atos Afrique, et Silvia Massruhà, présidente de l’entreprise EMBRAPA, seront présentes lors de cet événement.

L’UM6P ouvrira également les portes de son village de solutions, une plateforme présentant les innovations technologiques les plus avancées, en particulier celles ayant un impact significatif sur le secteur agricole africain.

Les discussions durant « The Voice of Africa » visent à inscrire les défis africains à l’agenda des négociations internationales lors des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI. L’UM6P vise également à travers ces conférences, à apporter sa contribution dans les discussions relatives à l’agenda 2063 de l’Union africaine.