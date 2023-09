Officiel. Le Maroc désigné pays hôte de la CAN-2025 [Vidéo]

Le Royaume du Maroc a été désigné pays hôte de la 35è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), à l’issue du vote des membres du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), réunis mercredi au Caire. Le Maroc a été élu à l’unanimité des membres du comité exécutif de la CAF à l’organisation de cet évènement sportif, le plus important du continent. La réunion s’est déroulée en présence du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, membre du Comité exécutif de la CAF. Il s’agit de la deuxième édition dont l’organisation est confiée au Royaume après celle de 1988, où la sélection nationale a fini 3è après sa victoire sur l’Algérie en match de classement (1-0 Mustapha Haddaoui 51′).

— Arryadia TV (@arryadiatv) September 27, 2023

A noter que l’Algérie s’est retirée de la course à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) à la veille du vote pour désigner les pays qui se verront attribuer le tournoi en 2025 et 2027, aujourd’hui connus.

Lire aussi | PSG-OM : le but splendide de Hakimi d’un coup franc, une spécialité qui se confirme [Vidéo]

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), par la voix de son président, le Sud-Africain Patrice Motsepe a par ailleurs annoncé que l’édition 2027 sera organisée par le trio Le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie organise. Ces pays n’ont jamais organisé la compétition continentale.