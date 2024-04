Iatimad El Rhayami: Cœur, tête et âme mobilité

Iatimad El Rhayami incarne la mobilité urbaine dans ses nouvelles perspectives. Une experte aguerrie, passée par les classes préparatoires aux grandes écoles, un master Télécoms à Paris, et une immersion de 14 années au sein de la RATP à Paris.

Là-bas, en tant que stagiaire, elle se voit offrir un contrat de travail sur les audits. Elle y a audité et opéré dans les domaines commercial et des services. Elle a appris à porter le changement dans une organisation séculaire et à mettre en œuvre et décliner une vision. Le cœur, la tête et l’âme de la mobilité, elle met tout cela au service de son pays et de sa métropole économique en rejoignant en 2017 Casa Transports, son tramway, et son busway.

« Iatimad El Rhayami constate l’accélération de la dynamique et de la transformation de son pays. Elle évoque les chantiers qui le modernisent et le développent, et insiste sur le Maroc qui sait maintenir ce subtil équilibre entre modernité et traditions : ‘’Nous restons en même temps attachés à nos valeurs, à nos quartiers d’antan, à notre cuisine, à notre savoir-faire artisanal.’’ Elle sait de quoi elle parle, elle qui vit cette formidable concomitance à travers les chantiers tramway et busway casablancais qui transforment sans dénaturer et est ‘’heureuse de voir que l’on passe d’une vision infrastructurelle à une vision stratégique de produits et services, qui nous donnera un avantage compétitif certain pour le développement du Maroc de demain.’’

« Maroc de demain, d’entreprise, une entreprise pour elle, ‘’qui se modernise, gagne en maturité, nécessaire pour accompagner ses exigences de performance’’. Une entreprise qui néanmoins doit ‘’veiller à la parité femmes-hommes, aux responsabilités et aux revenus égaux, à la promotion et au mérite, à la formation, ce vecteur important du développement des organisations’’.

« Dans son entreprise, dans son métier, elle est une actrice chevronnée de la transformation du mode de transport, du mode de vie, de la satisfaction des clients : ‘’…Nous devons au quotidien maintenir leur satisfaction, les engagements des exploitants… Gérer des ressources contraintes, écouter les critiques, sonder les besoins et les attentes. Ce n’est pas une tâche simple dans une ville complexe comme Casablanca, mais c’est un défi que nous relevons chaque jour, par amour du service public’’.

« Dans un rapport fusionnel avec son métier, Iatimad El Rhayami se projette dans l’avenir, imaginant l’entreprise modèle pour son pays : ‘’L’entreprise doit être à l’image d’une famille, de sa bienveillance, ce qui installe la confiance, la sérénité, la sécurité’’. Mais elle n’occulte pas ‘’l’amélioration des compétences pour maîtriser nos sujets, pour être heureux de ce que nous faisons. C’est la base du professionnalisme, de la qualité de service de nos entreprises’’. Comme elle ne manque pas d’accorder aux femmes ‘’le savoir d’amener ces valeurs et ces sensibilités’’.

« La femme qu’elle est a ses aspirations, ne les limitant pas à son seul devenir, les inscrivant dans une vision plus globale : ‘’Je vois l’avenir du Maroc avec positivisme et espoir, contente de participer à ses changements, et une perspective 2030 qui va lui faire faire un autre bond en avant’’.

« Un avenir qui est aussi celui de la population marocaine, qui sera recensée cette année 2024, et dont Iatimad El Ghayami attend ‘’de pouvoir juger de la situation des femmes, de leur rôle dans la société, étant aujourd’hui plus instruites, plus formées, intervenant de plus en plus dans l’économie du pays, avec des actions positives dont on mesure l’impact sur la société, et ce recensement devrait pouvoir exprimer cette tendance’’.

« L’action des femmes, elle la reprend dans son appréciation de la citation de Margaret Thatcher, n’hésitant aucunement à trancher sur leur capacité à agir : ‘’Les femmes, longtemps en seconde ligne derrière les hommes, ont largement démontré leur aptitude à faire autant, voire plus, dans bien des cas. Capables, elles savent convaincre pour agir et agir, tout en ne perdant rien de cette sensibilité, de ces spécificités qui font et sont la femme’’.