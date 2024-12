Nadia Fettah plaide pour faire du Maroc un hub des événements économiques africains

Sous la direction de Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, le Maroc renforce son rôle de carrefour stratégique pour les événements économiques de premier plan en Afrique. Ce dynamisme reflète la volonté du Royaume de s’imposer comme un acteur clé dans l’intégration économique continentale, en ligne avec les orientations royales.

Ces dernières années, le Maroc a accueilli plusieurs forums d’envergure. Parmi eux, l’Africa Investment Forum, organisé par la Banque Africaine de Développement (BAD), et l’Africa Financial Summit, qui a choisi Casablanca comme nouveau siège après Lomé. Ces rendez-vous ont attiré des centaines de décideurs et d’investisseurs, renforçant la visibilité du Maroc en tant que plaque tournante des affaires en Afrique.

Au-delà de ces succès, Nadia Fettah s’emploie à convaincre de nouvelles institutions économiques africaines de tenir leurs événements au Maroc. L’objectif est de multiplier les interactions entre opérateurs économiques, décideurs et investisseurs africains, tout en favorisant un climat propice à l’émergence d’échanges commerciaux renforcés au sein du continent.

La métropole économique du Royaume incarne cette ambition. Avec ses infrastructures modernes et son attractivité croissante, elle devient un symbole du rôle pivot du Maroc dans le développement économique africain. Ces initiatives permettent non seulement de stimuler les relations économiques mais aussi de positionner le Maroc comme un acteur incontournable dans le paysage économique continental.