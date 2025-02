Feuille de route du tourisme : Plus de 400 startups touristiques présélectionnées par le programme d’incubation

Un total de 414 projets touristiques innovants ont été présélectionnés dans le cadre du programme d’incubation lancé par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire et la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), une initiative clé de la feuille de route 2023-2026 visant à enrichir et moderniser l’offre touristique nationale.

Doté d’une enveloppe de 156 millions de dirhams, ce programme, lancé en septembre 2024, ambitionne de dynamiser l’investissement touristique en misant sur des expériences innovantes dans trois segments stratégiques à savoir la gastronomie, la gamification de loisir et le digital.

« Notre ambition va bien au-delà d’un simple programme d’incubation. Nous souhaitons dynamiser l’investissement touristique, tout en construisant une nouvelle génération d’expériences au profit des voyageurs », a affirmé la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, cité par le communiqué.

Lire aussi | Open Startup réussit son premier Regional Gathering et Demo Day à Casablanca

Les projets sélectionnés se répartissent en trois catégories : 253 en gastronomie, 111 en gaming et 50 en digital. Ces startups seront évaluées par les commissions de financement qui détermineront les lauréats éligibles à une subvention pouvant atteindre 400.000 dirhams, ainsi qu’à une incubation intensive facilitant leur accès aux marchés.

Les innovations présélectionnées couvrent un large éventail de concepts novateurs. En gastronomie, elles mettent en avant le patrimoine culinaire marocain à travers des restaurants revisitant les traditions, des concepts mono-produits, des expériences de fusion culinaire et des tournées gastronomiques régionales.

Le segment du gaming, quant à lui, propose des expériences immersives, incluant des escape games scénarisés dans des sites historiques, des chasses au trésor culturelles et des parcours interactifs en réalité augmentée retraçant l’histoire des monuments.

Lire aussi | L’OMC met en avant l’expérience de l’UM6P dans le développement de startups innovantes

Du côté du digital, les projets développent des solutions facilitant le parcours du voyageur, comme des conciergeries digitales nouvelle génération ou encore des plateformes de réservation intelligentes pour les riads.

Cette initiative s’inscrit dans l’ambition du Maroc d’accueillir 26 millions de touristes à l’horizon 2030, en misant sur des startups touristiques innovantes pour créer des expériences uniques, renforçant ainsi le positionnement de la destination sur la scène touristique mondiale.