Marques chinoises : M-AUTOMOTIV lance GAC et présente Hyptec, bientôt disponible [Vidéo]

Le groupe M-AUTOMOTIV a officialisé le lancement de la marque GAC Motor au Maroc. Dans le cadre d’un partenariat exclusif, il devient l’importateur et distributeur officiel de cette marque internationale chinoise, reconnue pour la qualité de ses véhicules, son savoir-faire industriel et son expertise technologique.

À cette occasion, Souhail Houmaini, Directeur général de M-AUTOMOTIV, a déclaré : «le lancement de GAC au Maroc constitue une étape clé dans la trajectoire de M-AUTOMOTIV. Plus qu’un nouveau partenariat, il s’agit de l’introduction d’une marque à forte ambition, qui incarne un équilibre remarquable entre qualité, design et technologie».

De son côté, Feng Wang, Vice-Président de GAC (Guangzhou Automobile Corporation) International et Président du Centre Régional Moyen-Orient et Afrique, a rappelé : «fondé en 1997, GAC s’est imposé parmi les grands constructeurs automobiles mondiaux. Le groupe a bâti sa notoriété sur des standards élevés de qualité et de fiabilité, tout en développant des alliances industrielles avec des partenaires de référence tels que Toyota, Honda et Mitsubishi, renforçant ainsi sa présence à l’international»

Feng Wang, Vice-Président de GAC et Souhail Houmaini, Directeur général de M-AUTOMOTIV. Photo : Taoufik Mouannis.

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Pour son implantation au Maroc, GAC mise sur trois modèles censés répondre aux principaux usages de la clientèle. Le premier d’entre-eux, le GAC Emzoom, joue dans la catégorie des SUV compact urbain. Équipé d’un moteur essence turbo de 177 chevaux et d’une transmission automatique à double embrayage, il s’adresse, selon l’importateur, à une clientèle active et citadine, en quête de dynamisme, de connectivité et de technologies d’aide à la conduite.

Le second modèle, le GAC Emkoo, se distingue par sa motorisation hybride auto-rechargeable (HEV) développant 235 chevaux. Avec une consommation de 4,8 l/100 km (donnée constructeur), il entend combiner confort, efficience énergétique et technologies embarquées.

Enfin, le fleuron de la gamme, le GAC S7, incarne le SUV familial haut de gamme. Doté d’une motorisation hybride rechargeable (PHEV) délivrant jusqu’à 500 chevaux et 613 Nm de couple, il offre une habitabilité généreuse avec un coffre de 720 litres. Ce modèle se distingue également par un haut niveau de confort et par des équipements de sécurité et d’assistance avancés, garantissant une sérénité optimale aux passagers.

Toujours est-il que le lancement de cette gamme s’appuiera sur un réseau initial de trois points de vente, deux situés à Casablanca et un à Tanger.

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Hyptec, la vitrine high-tech du groupe GAC

À côté de GAC, le groupe M-AUTOMOTIV prépare l’arrivée de Hyptec, une marque premium du groupe GAC, spécialisée dans les véhicules électriques hautes performances. Lancée en 2022, Hyptec s’est rapidement imposée comme le pilier technologique et futuriste de l’écosystème GAC, incarnant l’innovation et la mobilité de demain.

Deux modèles phares viendront enrichir l’offre proposée aux clients et seront prochainement commercialisés. Le premier, le Hyptec HT, est un SUV électrique haut de gamme de près de cinq mètres. Il se distingue par ses portes papillon et une autonomie de 600 km. Sans compter que ce modèle combine design audacieux, confort premium et technologies de pointe de belle facture, répondant aux attentes des conducteurs en quête de modernité et de connectivité.

Le second modèle, le Hyptec SSR, fera flamber l’asphalte marocain. Véritable supercar électrique, il est doté d’un système tri-moteur délivrant jusqu’à 1 225 chevaux de puissance et 1 230 Nm de couple. Capable d’abattre le 0 à100 km/h en seulement 1,9 seconde, il offre une autonomie de 506 km (cycle CLTC, l’équivalent chinois des normes européennes WLTP). Faut-il souligner que l’Hyptec SSR détient un record mondial Guinness ; en effet, en novembre 2025, l’engin a établi le record de la vitesse de dérive la plus élevée pour un véhicule 100 % électrique, atteignant les 213,523 km/h.

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Et selon Souhail Houmaini, M-AUTOMOTIV confirme son ambition de proposer au marché marocain une offre automobile internationale, différenciante et résolument tournée vers l’avenir, en intégrant des solutions de mobilité innovantes et électrifiées.

A noter que GAC s’appuie sur des collaborations stratégiques, notamment avec Huawei, afin de développer des solutions de smart mobility et des technologies intelligentes. Ces partenariats renforcent l’ambition du groupe de s’imposer comme un acteur incontournable de la mobilité de demain, en intégrant connectivité, innovation et durabilité dans son offre globale.