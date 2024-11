Nadia Fettah persiste et signe sur le taux de croissance pour 2025

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, ne bouge pas d’un iota sur son optimisme pour la croissance en 2025, malgré les avis contraires émis par des institutions nationales et internationales, peu convaincues des projections officielles fondées sur une bonne année agricole.

«Le gouvernement est très optimiste pour la croissance économique en 2025 qui devrait atteindre 4,6%», assène la ministre dans une interview publiée, mardi 12 novembre, par l’agence MAP.

Or, le FMI et la Banque mondiale projettent respectivement un taux de 3,6% et 3,7% pour le prochain exercice. Le Centre marocain de la conjoncture (CMC) s’attend à une croissance de 3,8%. Le Haut-Commissariat au plan (HCP) se situe dans la même fourchette (3,7).

Bank Al-Maghrib est la seule institution à se rapprocher de la vision du gouvernement, avec une croissance prévisionnelle de 4,4%.

Qu’est-ce qui motive, donc, la confiance de l’Exécutif ? Nadia Fettah: «Avec les premières pluies de ces dernières semaines, nous avons bon espoir de s’approcher au moins de la moyenne». En effet, le PLF 2025 table sur une production agricole moyenne d’environ 70 millions de quintaux.

Aussi, la ministre mise sur «la dynamique des secteurs non agricoles qui devraient continuer sur la même trajectoire qu’en 2024 avec une croissance prévue de 3,7%».

Dans une précédente analyse sur les perspectives de l’économie marocaine, Fitch Solutions partage l’optimisme gouvernemental. D’après l’agence, de bons vents devront souffler sur l’économie marocaine en 2025, avec un fort rebond de la croissance à 4,9%. Néanmoins, une nouvelle année de sécheresse pourrait signifier un retour à la case départ. Par conséquent, l’agence serait amenée à revoir sa copie.