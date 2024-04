Bahia Bennis: Raison et horizons

Master en marketing de l’Université de Clermont-Ferrand et Maîtrise en Gestion avec spécialisation en marketing de Paris IX-Dauphine, Bahia Bennis, cette banquière chevronnée, a mixé expérience bancaire privée au sein de Bank Of Africa, et publique, Al Barid Bank.

Un univers dont elle maîtrise autant les arcanes, les évidences que les perspectives. Un secteur à large spectre, au cœur de l’économie nationale, qui lui permet, avec raison, de s’inscrire dans un horizon nullement carriériste mais fondamentalement altruiste, prospectiviste.

La marketeuse, la communicante qu’elle est, analyse l’état de l’économie nationale et de l’entreprise, en soulignant tous les investissements réussis, rappelant l’impact de ces succès sur l’image du Maroc et sa valeur. Ce qui ne la prive pas de faire part de priorités absolues telle ‘’l’émancipation des femmes en milieu rural et l’emploi générateur de revenus pour une véritable inclusion sociale’’.

Lire aussi | Rachida El Gamoussi: Tête pensante, veilleuse engagée

Et s’exprimant sur l’entreprise marocaine, elle lui reconnait ‘’une résilience face aux défis conjoncturels mondiaux et sa force d’adaptation aux mutations du marché’’, sans néanmoins occulter les défis qui demeurent. Et c’est alors quid de l’exercice de sa fonction, de ses ambitions et écueils pour faire face aux épreuves propres à son entreprise, son secteur. Se prononçant sur son métier, elle acte de l’environnement favorable au sein duquel elle opère, où la discrimination de genre n’est ni un fait ni une politique, où l’égalité est un facteur de dynamisme et de performance. Et c’est avec regret qu’elle avance ‘’qu’il est difficile de généraliser cela dans la société marocaine’’.

Est-ce à dire que l’entreprise marocaine, telle qu’actuellement, peinerait à accorder à la femme tout son rôle dans sa transformation ou est-ce à la femme d’affirmer son rôle, de ‘’prendre son droit’’ ? ‘’Pour ma part, la contribution de la femme à la mutation de l’entreprise ne se mesure pas par rapport au genre mais bien par rapport à l’investissement personnel, à la volonté de chacun à vouloir construire un modèle efficace’’ Le modèle d’entreprise pérenne à envisager, pour Bahia Bennis ça n’est pas une problématique de genre, mais de détermination personnelle et de sacralisation d’un objectif à atteindre : ‘’Je veux démontrer que le leadership peut être à la fois puissant et empreint d’humanité et que le genre peut constituer une force, un atout, qui transcendent tous clichés, toutes croyances, instillés par la société’’. Des projets et des aspirations qu’elle inscrit dans une démarche mue par des valeurs fédératrices, incarnation d’un modèle organisant et agissant : ‘’mon approche repose sur un soft power guidé par la bienveillance, l’exemplarité, l’éthique. Et mon objectif est que nous partagions tous cela’’.

Lire aussi | Fatima Zahra Halssoussi: Briseuse de stéréotypes

Et autre vœu de Bahia BENNIS, s’investir, entre autres, dans l’associatif pour accompagner les femmes rurales dans leur quête d’émancipation et d’autonomie. Un milieu rural pour lequel elle ne manque pas d’interroger le prochain recensement de la population et de l’habitat : ‘’Il est essentiel de comprendre la situation économique des femmes en zones rurales, où les défis sont souvent plus importants et pour mieux concevoir les actions qui les soutiendront’’.

Un recensement pour tout dire de cette capacité des femmes à être actrices du changement, à agir sans coup férir. Une capacité à agir que Bahia BENNIS partage avec la citation de Margaret Tatcher : ‘’Cette citation, à son image, souligne l’importance de l’action concrète, souvent associée aux femmes’’. Cautionnant le propos, elle nuance toutefois ‘’je ne suis pas partisane de coller une étiquette basée sur le genre’’, tout en témoignant d’expériences vécues auprès de femmes le légitimant : ‘’Je pense que les femmes sont habitées par leur travail, plus concrètes et portées par les résultats elles avantagent avant tout la prise de décision et l’impulsion d’une dynamique. L’ego, ce sera sans elle !’’