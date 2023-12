Le Conseil Régional du Tourisme d’Agadir Souss Massa en partenariat avec la région Sousse Massa ont ramené la 4e édition du GIS au cœur d’Agadir.

Du 7 au 10 décembre 2023, l’épicentre de la scène des influenceurs se déplace à Agadir pour accueillir le tout premier Global Influencers Summit (GIS). Organisé par Brand Factory, cet événement novateur promet d’ouvrir de nouvelles perspectives dans le monde de la communication d’influence, de la professionnalisation des influenceurs, et du marketing digital.

Le GIS sera bien plus qu’une simple rencontre. C’est un rassemblement exclusif des pionniers de l’influence, réunissant des experts, des influenceurs renommés et des acteurs majeurs du marketing digital. Cet événement sans précédent offre une plateforme unique pour partager des idées novatrices, discuter des dernières tendances, et explorer les opportunités émergentes dans le monde dynamique de l’influence.

L’objectif central du GIS est d’accompagner le développement de la communication d’influence au Maroc. Dans un monde de plus en plus connecté, les influenceurs jouent un rôle crucial dans la façon dont les marques interagissent avec leur public. Le sommet vise à créer un espace où les professionnels peuvent échanger des connaissances, partager des expériences réussies, et discuter des meilleures pratiques pour optimiser l’impact de l’influence.

La présence d’influenceurs nationaux et internationaux de renom la dans les domaines de la responsabilité sociale du voyage de l’économie, du sport de l’arrêt d’activité et cetera promettent des pages de partage d’expérience enrichissante avec les professionnels d’Agadir Souss-Massa pendant les 3 jours de l’événement avec une audience potentielle de plus de 30 millions de followers, l’édition 2023 promet d’être inédite et de faire rayonner la région d’Agadir et plus largement le Maroc sur les réseaux sociaux trois jours durant.

En cette période où le Maroc fait face à d’importants défis telles que l’organisation de la CAN 2025 du Mondial 2030 et la nécessité de Réunionnais pour attirer les investisseurs et des touristes GS positionne comme un acteur clé de dispositif de communication globale déployé par le royaume. Le thème du GIS Agadir 2023, « Digital influence et soft power / libérez le pouvoir d’assurance ! “, reflète une nouvelle orientation.