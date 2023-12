Développement gazier. Détails de l’engagement d’Energean au Maroc

L’alliance entre Energean et Chariot pour le développement gazier au Maroc ouvre de nouvelles perspectives pour l’industrie gazière dans la région méditerranéenne. Avec une participation importante dans les licences Lixus et Rissana, ainsi que le développement prévu du gisement d’Anchois, cette initiative renforce la position d’Energean en tant que producteur indépendant de gaz naturel de premier plan. Le partenariat offre également des avantages significatifs pour le Maroc en termes de monétisation de ses ressources gazières et de réalisation de sa stratégie énergétique.

La multinationale Energean plc, entreprise spécialisée dans la production de gaz indépendante, annonce son entrée au Maroc par le biais d’un partenariat avec Chariot Limited. Cette collaboration permettra à Energean de participer au développement du gisement de gaz Anchois, d’une capacité brute de 18 milliards de mètres cubes (Bcm), et d’explorer d’autres opportunités prometteuses dans la région.

En tant que société axée sur les actifs gaziers de haute qualité, cette expansion stratégique de Energean dans la région méditerranéenne s’aligne parfaitement sur ses objectifs commerciaux. Les principaux faits saillants de cette initiative sont les suivants :

– Participation de 45% dans la licence Lixus, avec une option d’augmenter à 55% après les résultats du forage, et une participation de 37,5% dans la licence Rissana. Energean assurera également l’exploitation des deux licences ;

– Inclusion du développement commercial du gisement de gaz Anchois, d’une capacité brute de 18 Bcm, situé à proximité des infrastructures d’approvisionnement en gaz pour les marchés nationaux et internationaux ;

– Paiement initial de 10 millions de dollars en espèces ;

– Prévision d’un puits d’évaluation en 2024, visant une ressource prospective brute supplémentaire de 11 Bcm à commercialiser grâce au développement d’Anchois ;

– Engagement d’Energean à prendre en charge les coûts pré-FID (décision finale d’investissement) pour la part de Chariot, qui seront récupérables sur les futures recettes de Chariot ;

– Présence significative de prospects supplémentaires à proximité des infrastructures existantes, offrant un potentiel de croissance équilibré et attrayant.

Les responsables gouvernementaux saluent cet accord

Selon le communiqué d’Energean, les responsables gouvernementaux marocains saluent cet accord, soulignant son importance pour le pays. La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, le Dr Leila Benali, déclare que cet investissement contribuerait grandement à la monétisation des ressources du pays et à la réalisation de sa stratégie énergétique ambitieuse. De même, la Directrice générale de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), Amina Benkhadra, exprime sa satisfaction pour la conclusion de cet accord et a souligné l’importance de ce partenariat pour le développement du projet.

Le PDG d’Energean, Mathios Rigas, a exprimé son enthousiasme pour cette étape importante dans le développement de l’entreprise. Il souligne l’attrait des actifs acquis, mettant en avant la connaissance approfondie de la région en termes géologiques, commerciaux et politiques, ainsi que la capacité d’Energean à développer des ressources gazières significatives pour le marché domestique. Il souligne également que ces actifs complètent parfaitement le portefeuille existant d’Energean et offrent un potentiel d’approvisionnement excédentaire pour d’autres marchés. Le PDG de Chariot, Adonis Pouroulis, souligne l’importance de ce partenariat avec Energean, mettant en avant l’expérience de cette dernière dans le développement rapide de projets offshore similaires. Il exprime également sa confiance dans le potentiel d’Anchois et des zones environnantes, tout en se réjouissant de la poursuite des travaux nécessaires pour prendre une décision finale d’investissement.