Décès de la mère de Mohamed Rabie Khlie, le DG de l’ONCF

C’est avec une immense tristesse et une profonde affliction que nous avons appris le décès de Lhajja Kenza Benayed, la mère de Monsieur Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF).

Cette douloureuse disparition intervient un peu plus d’un an du décès de Abdeslam Khlie, le père du DG de l’ONCF, parti le 7 juillet 2022. En ces moments difficiles, nous adressons nos plus sincères condoléances à Monsieur Mohamed Rabie Khlie ainsi qu’à toute la famille endeuillée. Que Dieu accueille la défunte en Sa Sainte Miséricorde.