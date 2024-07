Présidentielles américaines: Trump affirme être prêt à débattre avec Harris

L’ancien président américain Donald Trump a indiqué mardi qu’il serait prêt à débattre à plusieurs reprises avec la vice-présidente Kamala Harris si elle remporte l’investiture démocrate en vue des élections présidentielles de novembre.

« Je serais prêt à faire plus d’un débat, en fait », a déclaré le candidat républicain aux présidentielles lors d’un appel avec des journalistes, deux jours après l’annonce par le président Joe Biden de son retrait et de son soutien à Harris comme candidate du parti.

« Je pense que si vous êtes un candidat démocrate ou républicain, vous avez vraiment l’obligation de débattre », a ajouté Trump, qui a été officiellement désigné la semaine dernière candidat du Grand Old Party aux élections présidentielles.

Trump avait déjà participé le 27 juin à un débat télévisé avec Biden, lors duquel la prestation du président américain a été largement décriée.

Les appels au retrait de Biden des présidentielles s’étaient d’ailleurs multipliés après ce débat au sein même du camp démocrate. La pression s’est alors accentuée sur le président américain de 81 ans au sein de son parti pour renoncer à la course à un second mandat à la Maison Blanche en raison de son état de santé et de son acuité.

Plus de vingt élus démocrates ont appelé Biden à se retirer afin de choisir un autre candidat pour défier Donald Trump lors des élections présidentielles de novembre.

Le président américain a tenté tant bien que mal de résister à la pression croissante et aux pronostics des sondages qui donnent vainqueur son rival républicain avant de finalement annoncer son retrait dimanche.

La vice-présidente américaine semble de plus en plus favorite pour remplacer Biden comme candidate du parti. Selon les médias américains, Harris a reçu le soutien de suffisamment de délégués démocrates pour remporter la nomination de son parti.

La candidature de Harris a été appuyée par un nombre important de donateurs et de dirigeants du parti démocrate, dont l’ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, et les gouverneurs de Californie, Gavin Newsom, de Pennsylvanie, Josh Shapiro, et du Michigan, Gretchen Whitmer.

L’ancien président américain Bill Clinton et son épouse, l’ancienne secrétaire d’État et candidate démocrate aux présidentielles de 2016, Hillary Clinton, ont aussi soutenu Harris comme candidate du parti démocrate au scrutin de novembre.