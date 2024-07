Dacia Jogger : sa production a démarré à l’usine Renault de Tanger  

L’usine de Renault Group Tanger vient de dévoiler les premiers véhicules Dacia Jogger fabriqués sur ses chaines de production. Un break surélevé de 5 à 7 places destiné aux marchés européens, mais aussi commercialisé au Maroc, avec une capacité installée allant jusqu’à 120 000 véhicules par an pour ce modèle.

Renault Group poursuit sa feuille de route s’agissant de ses projets industriels au Maroc. Dernier en date à venir étoffer les chaînes de production de l’usine de Melloussa, le Dacia Jogger qui permettra à la firme au losange de répondre aux besoins de ses différents marchés d’exportation avec cet engin. Outre ses motorisations thermiques, l’offre Jogger inclut une déclinaison hybride, ce qui en fait le 1er véhicule doté de cette technologie fabriqué dans une plateforme industrielle automobile au Maroc. Un événement qui a vu, entre autres, la présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, celle de Denis Le Vot, DG de Dacia, de Mohamed Bachiri, DG de Renault Group Maroc, voire de très nombreuses personnalités publiques et du staff de Dacia Maroc.

Toujours est-il que l’industrialisation d’un tel engin à l’usine de Tanger s’est accompagnée de l’installation d’une trentaine de robots dans les départements tôlerie et montage, ainsi que la mise en place d’un process propre à l’intégration de la technologie hybride. Par ailleurs, plus de 2 500 collaborateurs ont été formés pour le démarrage industriel du Jogger dont 700 spécifiquement à l’habilitation électrique. De quoi permettre aussi à la plateforme industrielle de Melloussa de poursuivre sa transformation industrielle. Comme l’a précisé Thierry Charvet, «l’usine de Tanger est pleinement engagée dans la transformation de notre système industriel. Elle s’appuie notamment sur le « metaverse » industriel pour accroitre son agilité et sa flexibilité, mais aussi sa compétitivité et la qualité des véhicules qui y sont assemblés».

Et le Directeur Industrie & Qualité de Renault Group de poursuivre : «l’usine Renault Group de Tanger poursuit sa transformation pour intégrer de nouvelles technologies dont l’intelligence artificielle pour le pilotage de la consommation d’énergie et ainsi soutenir la stratégie de décarbonation des sites industriels de Renault Group à travers le monde».

De g. à dr. : Mohamed Bachiri, DG de Renault Group Maroc, Thierry Charvet, Directeur Industrie & Qualité de Renault Group, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce et Denis Le Vot, DG de Dacia.

Toujours est-il qu’à travers l’industrialisation de nouveaux modèles dans ses usines, Renault Group Maroc continue de jouer son rôle de locomotive de la filière et soutient par ailleurs le développement en profondeur de l’écosystème industriel automobile au Maroc. Selon Mohamed Bachiri, «l’écosystème Renault Group enregistre un taux d’intégration locale, hors mécanique, de 65,5% et un chiffre d’affaires de sourcing local de 2,06 milliards d’euros, soit une augmentation de 11% par rapport à 2022.

Et le Directeur général de Renault Group Maroc d’ajouter : «ces nouvelles avancées dépassent les engagements pris avec le Royaume sur la période 2016-2023 qui prévoyaient de passer de 40% à 65% d’intégration locale, hors mécanique, et de 750 millions d’euros à 1,5 milliard d’euros de sourcing de pièces au Maroc sur cette période».

Faut-il souligner que le dispositif industriel de Renault Group Maroc va monter encore en croissance dans les mois à venir avec l’industrialisation du Renault Kardian à la Somaca et de Mobilize Duo à Tanger. De quoi renforcer le rôle du Maroc comme deuxième pays de production pour le Groupe au niveau mondial, comme l’a martelé M. Bachiri.

Quid concrètement de ce Jogger ? Il mise notamment sur son habitabilité de belle facture, son sens de l’accueil, mais aussi sur sa modularité hors pair. Au Maroc, l’engin sera disponible à la commercialisation avec un bloc diesel de 102 chevaux proposé spécifiquement à la clientèle marocaine. L’offre de motorisations sera complétée par une version hybride à la fin de cette année. Trois niveaux de finition Essential, Expression et Extreme et 7 teintes de carrosserie sont d’ores et déjà prévus au programme. Quoi qu’il en soit, le Jogger sera commercialisé dès le 20 septembre dans l’ensemble du réseau Dacia au Maroc. Du reste, les clients qui le souhaitent peuvent précommander leur véhicule sur le site dacia.ma.

Tarifs de Lancement Dacia Jogger