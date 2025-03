L’Américain International Paper étend son usine d’Agadir

Moins de deux ans après avoir musclé son outil industriel à la zone franche industrielle Tanger Automotive City sur un terrain de trois hectares, l’Américain International Paper, un leader mondial des emballages en papier et en carton, lance une nouvelle extension de ses capacités de production au Maroc.

Cette fois-ci, c’est le site d’Ait Melloul au sud d’Agadir de CPMC International Paper (la filiale marocaine du groupe américain éponyme) qui bénéficiera d’un investissement de plus de 100 millions de dirhams destiné à financer une expansion importante de l’outil industriel de cette caisserie qui cible essentiellement les opérateurs agricoles de la région de Souss-Massa.

Il faut dire, que cet effort considérable sonne comme la réponse du berger à la bergère sachant que le concurrent direct de CPMC International Paper, en l’occurrence Gharb Papier & Carton, avait investi, il y a quelques années, près de 115 millions de dirhams dans l’extension de son unité industrielle également située à la zone industrielle d’Ait Melloul.

Rappelons, qu’International Paper avait fait son entrée sur le marché marocain en 2005 à travers la prise de contrôle du leader marocain de l’emballage en carton, CMCP. Depuis, le groupe qui vient de fêter ses 125 ans d’existence, a considérablement développé ses activités marocaines tant par croissance organique (en construisant et étendant ses usines de Kénitra, Casablanca et Agadir) que par croissance externe à travers l’acquisition de Med Packaging acquise en 2017 et son unité à Tanger.

Outre ses performances sur le plan national, CMCP International Paper a également acquis ses lettres de noblesse à l’export avec plusieurs clients, notamment en Afrique de l’Ouest.

A fin 2024, les entités marocaines d’International Paper revendiquent un chiffre d’affaires cumulé de plus de 2,2 milliards de dirhams et plus de 1500 employés.