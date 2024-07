Krispy Kreme débarque au Maroc pour concurrencer Dunkin’ Donuts

Krispy Kreme arrive au Maroc avec notamment un restaurant à Arribat Center, cherchant à rivaliser avec Dunkin’ Donuts. Une page Instagram dédiée cumule déjà plus de 3 700 abonnés.

Krispy Kreme ouvrira bientôt un restaurant à Arribat Center à Rabat. La marque vise à concurrencer directement Dunkin’ Donuts, déjà présent sur le marché marocain.

La page Instagram @krispykrememaroc, avec plus de 3 700 abonnés, témoigne de l’anticipation et de l’engouement pour cette nouvelle ouverture.

Fondée en 1937 à Winston-Salem, en Caroline du Nord, Krispy Kreme est célèbre pour ses beignets glacés. La marque s’étend aujourd’hui à plus de 30 pays.

La rivalité entre Krispy Kreme et Dunkin’ Donuts est bien ancrée dans la culture américaine, chacune des marques ayant ses adeptes fidèles. Alors que Krispy Kreme mise sur la qualité artisanale de ses beignets, Dunkin’ Donuts se positionne également comme une chaîne de café de premier plan.

A noter que la marche Krispy Kreme est gérée par Americana Restaurants, le plus grand opérateur de restaurants dans la région MENA et au Kazakhstan en termes de nombre de restaurants, et qui détient également la commercialisation d’autres marques mondiales emblématiques telles que KFC, Pizza Hut, Hardee’s, TGI Fridays, ainsi que des marques propres comme Wimpy et Chicken Tikka.