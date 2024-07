JO 2024. Le Maroc tenu en échec par l’Argentine qui a égalisé à la 106e minute ! [Vidéos]

Le Maroc a fait match nul, mercredi, 2 buts à 2 face à l’Argentine au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne lors d’un match comptant pour la 1ere journée du Groupe B du tournoi olympique de football masculin (Jeux Olympiques Paris 2024).

Soufiane Rahimi a ouvert le score à la 45+2e minute après un élégant service de Bilal El Khannouss.

Le même Rahimi récidive à la 50è minute en marquant un 2ème but sur un penalty à l’avantage du Maroc.

A la 68è minute, l’Argentine marque son premier but signé Simeone, avant de recoller au score au temps additionnel à la fin du match avec un tir de Medina.

