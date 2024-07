MFounders, un nouveau club d’investisseurs MRE, voit le jour

MFounders, un nouveau club d’investissement regroupant des entrepreneurs marocains de la diaspora, annonce son lancement officiel. Cette initiative vise à soutenir les startups marocaines en leur offrant capital, expertise et réseau pour les aider à s’établir sur la scène internationale.

Ilan Benhaim, Président de MFounders et co-fondateur de Veepee (ex vente-privee.com), déclare à ce sujet : « Notre objectif chez MFounders est de faire rayonner le Maroc à l’international en propulsant nos startups sur la scène mondiale en mobilisant l’expertise et le réseau de chaque business angel de notre diaspora. »

Lire aussi | Comment les MRE financent leurs biens immobiliers au Maroc [Analyse]

Le Maroc est reconnu pour ses atouts dans l’innovation technologique et son écosystème entrepreneurial dynamique. Le pays bénéficie du soutien de l’État avec des initiatives comme le FM6I, CDG Invest et l’UM6P, ainsi que des événements tels que le GITEX Africa à Marrakech. C’est dans ce contexte que MFounders intervient, offrant une approche innovante pour le développement des startups.MFounders se distingue par sa mission claire : identifier, accompagner et investir dans des startups marocaines à fort potentiel international.

Le club vise à combler le besoin de financement des startups entre la phase d’incubation et les grands fonds d’investissement, en proposant des financements allant de 50 000 à 500 000 dollars.La gouvernance de MFounders repose sur un dispositif de « Lead Investor », garantissant un accompagnement personnalisé et la réduction des risques grâce à la syndication des investisseurs.

Lire aussi | Les MRE ont ramené plus de 105,46 MMDH à fin novembre 2023

Cette structure non-profit est financée par les cotisations des membres, assurant un modèle transparent et durable.Le lancement de MFounders marque une avancée significative pour l’écosystème entrepreneurial marocain, offrant une plateforme unique pour stimuler l’innovation et la croissance des startups marocaines sur la scène mondiale.