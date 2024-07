Trottinettes et vélos électriques : deux projets de décret en élaboration

Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a annoncé l’élaboration de deux projets de décret visant à adapter les réglementations aux nouveaux moyens de transport, tels que les trottinettes et les vélos électriques. Ces projets sont actuellement en cours d’approbation.

Présentés lors d’une réunion de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des représentants, ces décrets modifient et complètent les décrets n°2.10.421 relatif aux véhicules et n°2.10.420 portant sur les règles de circulation routière. Les amendements incluent la définition des engins de déplacement personnel motorisés et des vélos à pédalage assisté, ainsi que les conditions et caractéristiques techniques de ces engins. Ils visent à garantir la sécurité routière et la sûreté des usagers sur la voie publique.

Le ministre Abdeljalil a souligné l’importance accordée par le gouvernement à la sécurité routière et a détaillé plusieurs mesures et procédures adoptées pour renforcer et améliorer les conditions de sécurité. Parmi celles-ci figurent des projets à gains rapides, comme l’élaboration d’un cadre organique pour les nouveaux moyens de transport et l’amélioration de l’attractivité du transport public avec des initiatives comme la bicyclette de sécurité et le bus de sécurité.

En parallèle, le ministère a lancé une étude pour évaluer le premier plan quinquennal (2017-2021) et a élaboré un nouveau plan d’action pour les années à venir. Le positionnement stratégique de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) pour 2024-2028 et une charte nationale pour une mobilité durable sont également en préparation.

Au niveau territorial, une nouvelle dynamique a été instaurée avec l’opérationnalisation des commissions régionales de la sécurité routière, sous la présidence des Walis. Dix régions ont déjà élaboré et approuvé leurs plans d’action régionaux, et un système de gestion et de suivi des projets a été mis en place.