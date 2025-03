Sahara. Le Kazakhstan et l’Albanie soutiennent la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud

En moins de quarante huit heures, deux nouveaux pays, le Kazakhstan et l’Albanie, ont récemment exprimé leur soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara ainsi qu’au Plan d’Autonomie proposé par le Royaume en 2007.

Le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Murat Nurtleu, a officialisé cette position lors de sa visite à Rabat le 2 février, où il a rencontré son homologue marocain, Nasser Bourita.

Un appui fort du Kazakhstan

Dans un communiqué conjoint signé à l’issue de leur entretien, le Kazakhstan a affirmé son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et a salué le Plan d’Autonomie comme une base « sérieuse et crédible » pour parvenir à une solution politique négociée sur la question du Sahara.

Ce soutien revêt une importance particulière compte tenu du rôle stratégique du Kazakhstan en Asie centrale. Il vient renforcer la position du Maroc sur la scène internationale, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi.

Le communiqué conjoint souligne également l’importance du processus onusien dans le règlement de cette question. Le Kazakhstan a ainsi réitéré son appui aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel, en accord avec les résolutions du Conseil de sécurité.

L’Albanie aussi

Le lendemain samedi 1er mars, l’Albanie s’est ajoutée aussi à la liste croissante des pays soutenant le Plan d’Autonomie comme l’unique solution viable au différend régional autour des provinces du Sud.

Elle considère l’Initiative marocaine d’autonomie « comme fondement sérieux et crédible pour résoudre ce différend régional » autour du Sahara marocain. Cette position a été exprimée dans la Déclaration conjointe signée, à Rabat, par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République d’Albanie, Igli Hasani, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

L’Albanie a, par ailleurs, reconnu l’importance de la question du Sahara pour le Maroc, ainsi que les efforts sérieux et crédibles déployés par le Royaume dans le cadre des Nations Unies pour parvenir à une solution mutuellement acceptable, lit-on dans cette Déclaration conjointe.

Les deux ministres ont, en outre, réaffirmé leur soutien au processus politique mené par les Nations Unies et aux efforts de l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara, afin d’atteindre une solution pacifique et mutuellement acceptable au conflit, conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU, notamment la Résolution 2756 (2024), selon la Déclaration conjointe.

La dernière résolution onusienne, la 2756 adoptée le 31 octobre 2024, a d’ailleurs confirmé la pertinence et la crédibilité du Plan d’Autonomie, tout en réaffirmant la nécessité d’une solution politique, pragmatique et durable, dans le cadre du processus onusien et du format des tables rondes.

Avec ces nouvelles déclarations de soutien, le Maroc consolide davantage sa position et son approche diplomatique en faveur d’une résolution définitive du dossier du Sahara.