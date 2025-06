Le Royaume-Uni réaffirme son engagement en faveur d’un partenariat renforcé avec le Maroc

Le gouvernement britannique a réaffirmé, mardi par la voix du ministre chargé de la Politique commerciale Douglas Alexander, son engagement en faveur d’un partenariat renforcé avec le Maroc.

« Dans ce cadre, le département des Affaires et du Commerce et l’Envoyé commercial du Royaume-Uni pour le Maroc et l’Afrique de l’Ouest, travailleront étroitement avec le Maroc pour approfondir les relations » économiques, a indiqué M. Alexander dans une intervention à la chambre des Communes, chambre basse du parlement britannique.

Le responsable a tenu à souligner l’importance que le gouvernement de son pays attache au développement du partenariat avec le Maroc, y compris dans le cadre du programme de développement des infrastructures mis en œuvre par le Royaume dans la perspective de la Coupe du Monde 2030.

La coopération dans d’autres secteurs, notamment celui de l’agriculture, est également à l’ordre du jour, a ajouté le responsable, soulignant que les partenariats nouvellement établis entre les deux Royaumes devraient dynamiser davantage le commerce et les investissements au cours de la prochaine décennie.

M. Alexander a, d’autre part, fait savoir que UK Export Finance, l’organe britannique de crédit, a mis en place un programme pour contribuer au développement des provinces du Sud du Royaume.

Le responsable a rappelé que le Royaume-Uni et le Maroc ont signé, lors de la récente visite au Maroc du ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy, plusieurs accords visant à donner une forte impulsion aux relations de partenariat entre les deux pays.