SCE Chemicals distribue 17 millions de DH de dividendes

Malgré un programme d’investissement ambitieux, SCE Chemicals choie ses actionnaires.

La principale filiale du Groupe SCE s’apprête à distribuer près de 17 millions de dirhams en dividendes, soit la quasi-totalité du bénéfice engrangé en 2024. Ce traitement généreux des actionnaires vient ponctuer plusieurs années de distribution régulière par cet acteur national majeur dans la production et la distribution de produits chimiques pour l’industrie et l’agriculture.

Lire aussi | Plage de Taghazout. Un nouvel investissement touristique de 40 millions de DH

Il faut dire, que SCE Chemicals, qui réalise un chiffre d’affaires autour de 500 millions de DH, compte deux investisseurs institutionnels dans son tour de table, à savoir FIPAR Holding et Capmezzanine II, fonds d’investissement géré par CDG Invest Growth qui y ont fait leur entrée dans le capital respectivement en 2019 et 2023.

Lire aussi | BANK OF AFRICA organise des Business Meetings régionaux pour soutenir les PME

Rappelons, que SCE Chemicals fabrique et commercialise des produits tels que l’acide sulfonique, le sulfate d’Alumine, les silicates de soude, les résines urée formol, la soude caustique, l’acide chlorhydrique, l’hypochlorite de sodium. Ses principaux produits et marchés s’articulent autour du traitement de l’eau, de la détergence, de l’industrie agro-alimentaire, de l’énergie, de l’industrie chimique, de l’automobile et de l’agriculture.