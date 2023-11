L’usine tangéroise de Recticel passe sous pavillon américain

L’américain Carpenter prend pied au Maroc. En effet, le leader mondial de mousses de polyuréthane vient de mettre la main sur Recticel Maroc, l’ex-filiale du belge Recticel NV pour se rapprocher des clients basés au Maroc de celui-ci.

Dans la foulée de ce changement de main, Recticel Maroc change de dénomination pour devenir Carpenter Engineered Foams Morocco. Cette entité basée à Tanger qui fabrique de la mousse à usage des équipementiers automobiles, devient au passage la première filiale africaine de sa nouvelle maison mère dont les sites offshores étaient surtout localisés jusqu’alors en Asie (notamment en Chine et en Inde).

Recticel Maroc est tombée dans l’escarcelle de Carpenter dans le cadre d’un deal ayant pour périmètre la division Engineered Foams de Recticel NV qui a été cédée par ce dernier à plus de 400 millions d’euros (plus de 4 milliards de dirhams) et comprenant, outre le site marocain plusieurs unités industrielles en Europe, en Asie et en Amérique du nord.

Pour l’instant, rien ne filtre quant à la vision du nouveau maître des lieux pour ex-Recticel Maroc, notamment pour ce qui est de la préservation des dizaines d’emplois que compte cette structure créée en 2018 ; mais au vu de l’ambition de l’américain de consolider ses positions sur le secteur automobile et de la présence au Maroc de plusieurs dizaines de clients (potentiels ou effectifs) du groupe fondé en 1950, tout laisse à croire que Carpenter Engineered Foams Morocco devrait plutôt accélérer sa croissance au cours des prochaines années et élargir son effectif. A suivre…