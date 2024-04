Huile d’olive: AGQ Labs acquiert Unaproliva

AGQ Labs, société présente au Maroc et spécialisée dans les analyses et les services de contrôle de qualité, vient d’annoncer l’acquisition d’Unaproliva, un laboratoire espagnol spécialisé dans le secteur de l’huile d’olive et des dérivés.

Fondé en 1994 et basé à Jaén, en Espagne, Unaproliva est reconnu comme l’un des laboratoires de référence pour l’analyse physico-chimique et des contaminants dans le domaine de l’huile d’olive et des graisses végétales.

Cette acquisition représente une étape stratégique pour AGQ Labs, lui permettant d’élargir son offre analytique dans le secteur de l’huile et de l’olive. En effet, Unaproliva travaille en étroite collaboration avec les acteurs clés de l’industrie, notamment les oléiculteurs, les moulins à huile, les coopératives et les industries, pour fournir des analyses de haute qualité sur les olives, les huiles, la biomasse, l’eau, le feuillage et le sol.

Lire aussi | AML : Après BOA, c’est autour du Grec Attica de vendre ses parts pour 49 millions d’euros

En tant que l’un des rares laboratoires espagnols reconnus par le Conseil Oléicole International (COI), Unaproliva dispose des équipements et de l’expertise nécessaires pour effectuer toutes les analyses conformément aux réglementations européennes et internationales en vigueur. Cette expertise spécialisée renforcera la position d’AGQ Labs dans le domaine des services analytiques de qualité.