AML : Après BOA, c’est autour du Grec Attica de vendre ses parts pour 49 millions d’euros

Après le rachat de 51 % des parts de Bank of Africa par la CTM dans la compagnie de transport maritime AML, les 49 % restants viennent d’être cédés par Attica Holdings SA au Suédois Stena Line.

Quarante-neuf millions d’euros. C’est le montant de la transaction conclue entre la société grecque Attica Holding SA et le transporteur maritime suédois Stena Line. Celle-ci vient en effet de récupérer 49 % des parts que détenait l’armateur grec dans la compagnie de transport maritime Africa Morocco Links (AML).

« L’accord concerne la participation de 49 % d’Attica Group dans AML, ainsi que les deux navires Morocco Star et Highspeed 3, détenus par des filiales du groupe Attica et liés à l’opération spécifique. La contrepartie totale s’élève à 49 millions d’euros tandis que le bénéfice net devrait dépasser 21 millions d’euros et sera inclus dans les résultats financiers du groupe à la finalisation de la transaction », détaille la holding grecque dans un communiqué parvenu à Challenge.ma.

« L’accord pour la vente de notre opération au Maroc s’inscrit dans le cadre de notre planification stratégique visant à réaffecter nos ressources vers notre activité principale, dans le cadre de nos investissements continus pour le renouvellement de notre flotte et la transition écologique. Le prix de la transaction témoigne de la réussite de cette entreprise et cristallise la valeur ajoutée pour notre groupe », a pour sa part commenté Panos Dikaios, PDG d’Attica Group.

Démarche de conformité

Rappelons qu’il y a moins d’une semaine, Bank of Africa avait annoncé avoir cédé ses parts, soit 51%, dans ALM à la Compagnie des transports au Maroc (CTM). La transaction entre Bank of Africa et CTM, deux entités appartenant à O Capital Group détenu par Othman Benjelloun, permettra de poursuivre le développement d’AML en s’appuyant sur l’expertise de CTM en matière de transport de passagers et de marchandises.

Pour comprendre cette première opération, une source proche du dossier nous révélait que cette décision de Bank of Africa est une démarche de conformité à la réglementation bancaire. « La banque ne doit pas détenir plus de 25% dans une activité hors activité bancaire plus de 3 ans », expliquant que « la banque est majoritaire dans AML depuis 8 ans ».

Pour rappel, Africa Morocco Link opère entre le Maroc et l’Espagne, offrant jusqu’à 11 traversées par jour du port de Tanger-Med au port d’Algésiras et assure des services de transport fiables et de haute qualité pour passagers, véhicules privés et camions.