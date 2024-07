Bank of Africa : marque marocaine la plus admirée en matière de services financiers

Le classement Brand Africa 100 des marques les plus appréciées au Maroc a distingué Bank of Africa comme la marque marocaine de services financiers la plus admirée.

Ce classement, dévoilé lors de la 5ème édition marocaine de Brand Africa 100 Morocco’s Best Brands à Casablanca, est le fruit d’une étude menée chaque année depuis 2011, que le Maroc a rejoint en 2020.

La cérémonie, présidée par Thebe Ikalafeng, fondateur et président de Brand Africa, et Siham Malek, fondatrice et présidente d’Integrate Consulting et vice-présidente de Brand Africa North Africa, avait pour thème cette année : « Le Made in Morocco : Un Catalyseur pour la Croissance et la Compétitivité Panafricaines ».

Mounir Jazouli, Directeur de la communication et des relations institutionnelles de Bank of Africa, a exprimé sa fierté en déclarant : « Je suis profondément honoré et très fier de recevoir, encore une fois, ce prix au nom de la grande famille Bank of Africa dans les 32 pays de présence. Au-delà de la dimension business, cette consécration de nos clients et parties prenantes est motivée par notre politique volontariste de RSE et de Finance à impact positif impulsée par le président Othman Benjelloun. »

Bank of Africa continue d’innover en matière de technologies bancaires et d’améliorer l’expérience client. L’engagement de la banque envers ses clients se traduit par des solutions créatives et adaptées pour transformer leurs besoins en projets et leurs projets en succès.

Cette reconnaissance coïncide avec le lancement récent de leur nouvelle promesse de marque commerciale : « Avec Bank of Africa, Dima Kayn L’hal », qui reflète les valeurs de proximité, d’expertise, de centricité client et d’accessibilité de la banque.

Pour rappel, l’initiative Brand Africa 100 | Morocco’s Best Brands est à but non lucratif et garantit l’objectivité et l’indépendance des classements, sans financement de la part des marques. Menée par Brand Africa 100 et Integrate Consulting, l’étude vise à créer une compétitivité saine parmi les entreprises, bénéfique pour le consommateur final.

L’étude, qui a sondé 1000 répondants âgés de 15 ans et plus au Maroc, principalement issus du milieu urbain, a couvert divers secteurs d’activités : les services financiers, les produits de grande consommation, les médias, le retail, les distributeurs d’énergie, les cosmétiques, et le prêt-à-porter.