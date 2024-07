France/Législatives : au Maroc, le candidat LFI obtient la majorité absolue, mais devra attendre le second tour

On connaît les résultats de la neuvième circonscription des Français de l’étranger, couvrant notamment le Maroc, lors du premier tour des élections législatives françaises de 2024.

Karim Ben Cheïkh, candidat de la France Insoumise (LFI), a obtenu une majorité absolue des suffrages exprimés, mais devra tout de même attendre le second tour pour confirmer sa victoire en raison du faible taux de participation.

D’après les données fournies par le ministère de l’Intérieur français, Karim Ben Cheïkh a récolté 18 505 voix, soit 51,57 % des suffrages exprimés et 14,19 % des inscrits, le qualifiant ainsi pour le second tour. Sa concurrente la plus proche, Samira Djouadi de la coalition présidentielle Ensemble (ENS), a obtenu 5 634 voix, soit 15,70 % des suffrages exprimés.

Le faible taux de participation (28,07 % des inscrits) a joué un rôle clé, avec une abstention de 71,93 %. Ce chiffre signifie que malgré une majorité absolue des suffrages exprimés, une majorité absolue des inscrits n’a pas été atteinte, nécessitant ainsi un second tour pour valider l’élection.

Ces élections se déroulent dans un contexte politique tendu en France, où le Rassemblement National (RN) a pris la tête du premier tour des législatives avec plus de 33 % des suffrages et 39 députés élus, y compris sa figure de proue, Marine Le Pen. Le Front populaire de gauche suit avec près de 28 % des suffrages et 32 élus, tandis que le camp présidentiel d’Emmanuel Macron se classe troisième avec seulement 20 % des voix.

Le second tour des élections législatives, prévu pour le 7 juillet, sera crucial. Le président Macron, face à une possible cohabitation avec un gouvernement d’extrême droite, pourrait voir son rôle devenir largement honorifique, avec des implications significatives pour la gouvernance du pays. Les résultats définitifs de ces élections détermineront la composition de l’Assemblée nationale et l’avenir politique de la France.