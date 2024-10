Une attaque « terroriste » à Ankara a fait « des morts et des blessés » mercredi devant le siège des industries de défense de Turquie près d’Ankara, a annoncé le ministre de l’Intérieur Ali Yerlikaya.

« Une attaque terroriste a été perpétrée contre les installations de TUSAS à Ankara. Malheureusement, nous avons eu des martyrs et des blessés dans cette attaque » a indiqué le ministre sur X.

Le terme « martyr » est généralement usité pour annoncer la mort de soldats.

Selon la chaine de télévision Habertürk, qui fait état d’otages », sans autre précision, l’attaque est toujours en cours.

Lire aussi | Brics: la Turquie lorgne le Sud sans perdre le nord

La chaine de télévision privée NTV a également mentionné des coups de feu après l’explosion qui s’est produite autour de 16H00 locales (13H00 GMT).

BREAKING



A terrorist attack in Turkey: three armed men tried to break into the building of the Turkish aerospace corporation Tusaş in Ankara, after which an armed clash occurred.



The head of the Turkish Interior Ministry Ali Yerlikaya confirmed the fact of the terrorist attack… pic.twitter.com/U5au6Xnz1I