Développement économique en francophonie : Le Maroc et le Québec renforcent leurs liens

Sous l’égide du Conseil du patronat du Québec (CPQ) et de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), une délégation d’une dizaine d’entrepreneurs marocains entame aujourd’hui une mission au Québec pour explorer des opportunités de collaboration économique et d’expansion.

Cette semaine, la délégation marocaine, dirigée par M. Chakib Alj, Président de la CGEM, rencontrera des acteurs économiques clés et visitera plusieurs entreprises réputées dans des secteurs variés tels que l’aéronautique, l’agroalimentaire et l’intelligence artificielle. Cette mission fait suite à un accord signé en mai dernier à Casablanca entre le CPQ et la CGEM, visant à renforcer les relations commerciales entre le Québec et le Maroc.

Lire aussi | La CGEM et le patronat du Québec s’allient pour renforcer les investissements maroco-québéco-canadiens

M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ, a souligné l’importance de cette initiative : « En termes de relations commerciales entre le Québec et le Maroc, nous sommes encore loin d’avoir atteint notre plein potentiel. La venue de ces entrepreneurs marocains et leur enthousiasme témoignent d’un intérêt commun à faire évoluer la situation et à accroître nos échanges. »

Le programme de la visite comprend des visites aux installations de Bombardier, au Port de Québec et à l’entreprise Optel, ainsi qu’une escale à Sherbrooke pour découvrir la zone quantique. M. Blackburn et Mme Danièle Henkel, ambassadrice de la francophonie économique pour le CPQ, accompagneront ces entrepreneurs provenant de divers secteurs d’activité, notamment la finance, la chimie, l’agroalimentaire et les services.

« La mission de la CGEM dans la région du Québec représente une première étape pour renforcer les liens économiques entre le Maroc et le Canada. À travers cette mission, nous visons à créer des synergies commerciales et d’investissement, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’aéronautique et des nouvelles technologies. Nous souhaitons également favoriser une meilleure connaissance du climat des affaires au Maroc et des nombreuses opportunités qu’offre notre pays, en particulier vers le marché africain », a déclaré M. Chakib Alj.

Lire aussi | Les dix propositions de la CGEM pour la Loi de finances 2025

Le CPQ prévoit de se rendre au Maroc en 2025 pour poursuivre ses efforts de coopération économique.

La délégation marocaine comprend des membres éminents tels que M. Chakib Alj, Mme Ghita Lahlou, Vice-Présidente de la CGEM, M. Abdou Diop, membre du Bureau de la CGEM, ainsi que divers opérateurs économiques issus de plusieurs secteurs. Cette mission s’inscrit dans une volonté commune de développement économique au sein de la francophonie, mettant en avant l’importance des échanges et des collaborations entre le Maroc et le Québec.