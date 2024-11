CMGP Group. Youssef Moamah, le PDG qui a ouvert la voie de l’agriculture à la Bourse de Casablanca

Youssef Moamah, fondateur et PDG de la Compagnie marocaine de goutte à goutte et de pompage (CMGP Group), signe une initiative audacieuse en introduisant son entreprise à la Bourse de Casablanca. CMGP, qui compte 6 unités industrielles, devient ainsi la première entreprise opérant directement dans l’agriculture à être cotée en bourse, un événement marquant pour l’économie et le secteur agricole marocain. Leader dans l’irrigation, l’agrofourniture, les solutions solaires et l’infrastructure de l’eau, CMGP, fondée en 1995, est aujourd’hui un groupe panafricain incontournable. Cette introduction en bourse marque une étape décisive dans son expansion, portée par une stratégie solide et une ambition renouvelée. Ambitieux, Youssef Moamah n’en finit pas de l’être.

Dans son écosystème professionnel, CMGP Group est une référence incontournable. Spécialisé dans l’irrigation, l’agrofourniture, les solutions solaires et l’infrastructure de l’eau, l’entreprise jouit d’une réputation bien établie, bien que peu connue du grand public. Cela est dû à la manière discrète et silencieuse dont elle a grandi, sous la direction de son fondateur et PDG, Youssef Moamah. Toutefois, le 22 novembre 2024, un événement marquant allait changer cela. En effet, CMGP Group a décidé de franchir un cap en rejoignant la Bourse de Casablanca, ce qui va inévitablement attirer l’attention du grand public.

Ce jour-là, Youssef Moamah a organisé une conférence de presse au sein de la Bourse, pour dévoiler les détails de l’introduction en Bourse (ou IPO pour Initial Public Offering) de son groupe. L’annonce était déjà officielle : l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) avait donné son feu vert pour cette opération importante.

Accompagné de Younes Al Abadan, son Directeur général délégué en charge de la Finance et du Corporate Development, Youssef Moamah a pris la parole, entouré des figures clés des institutions financières ayant soutenu l’introduction en Bourse. Parmi elles, Younes Benjelloun, Directeur général de CFG Bank, Lotfi Lazrek, Directeur général de CFG Finance, et Idriss Berrada, Directeur général d’Attijari Finances Corp.

Un moment historique pour CMGP Group

Dans une atmosphère solennelle et émotive, Youssef Moamah a présenté son entreprise, évoquant avec émotion le chemin parcouru jusqu’à ce jour marquant. Aux côtés des représentants des institutions financières, il a détaillé les contours de l’IPO de CMGP Group, offrant aux journalistes et analystes un aperçu de l’ampleur de l’entreprise.

Jusqu’alors discrète, CMGP s’apprêtait désormais à briller sous les projecteurs. L’opération, la première introduction en bourse de 2024, prévoit un montant de 1,1 milliard de DH, réparti entre une augmentation de capital de 300 millions de DH et la cession de 800 millions de DH d’actions existantes. La souscription se déroulera du 2 au 6 décembre, et la cotation aura lieu le 16 décembre sur le compartiment « Principal B » de la Bourse de Casablanca.

Des prévisions financières ambitieuses

CMGP, selon son business plan avant levée de fonds, présente des prévisions financières ambitieuses pour les années à venir. En 2024, l’entreprise prévoit un chiffre d’affaires plus de 2,3 milliards de DH, avec un résultat net consolidé de 178 millions de DH, démontrant la solidité de son modèle économique. Pour 2025, elle anticipe un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de DH et un bénéfice net de 200 millions de DH, marquant une croissance soutenue. Sur la période 2024-2030, le groupe prévoit une croissance annuelle moyenne de 9,95 % du chiffre d’affaires et de 15,7 % du résultat net, atteignant plus de 4 milliards de DH de chiffre d’affaires et 427 millions de DH de bénéfices en 2030.

Les investisseurs peuvent espérer un retour attractif, avec la reprise des dividendes en 2025, après une pause de trois ans. CMGP prévoit de verser 107 millions de DH en 2024, montant qui devrait atteindre 235 millions en 2030. Les fonds levés serviront à renforcer la production, avec la construction d’unités à Drarga et Jorf Lasfar, et à accélérer l’expansion internationale, notamment au Ghana et en Mauritanie. L’entreprise met également l’accent sur l’innovation dans les solutions solaires et l’irrigation avancée.

Pour Youssef Moamah, CMGP se distingue par son modèle d’intégration complète de la chaîne de valeur, offrant une gamme de services allant de l’irrigation aux semences, répondant à tous les besoins des agriculteurs. Ces fonds renforceront sa position sur le marché africain et financeront des acquisitions stratégiques.

Le rôle clé de Youssef Moamah dans le groupe CMGP

A 54 ans, le PDG de CMGP incarne le rôle clé dans la définition de la vision stratégique et la supervision des opérations du groupe. Sa trajectoire, marquée par plus de 30 ans d’expérience professionnelle, dont 28 au sein du groupe, témoigne de son engagement et de sa vision pour la croissance et le développement continus de l’entreprise.

Son histoire commence bien avant sa prise de fonction. Fils d’un entrepreneur passionné originaire de Tafraout, Youssef a grandi au cœur d’un environnement où la création et le développement d’entreprises étaient une seconde nature. Son père, un visionnaire, avait parmi les nombreuses sociétés qu’il avait créées et développées, lancé en 1956 Camai, une société spécialisée dans l’importation et la distribution d’équipements industriels, agricoles, ainsi que de matériel hydraulique. C’est dans cette entreprise familiale que Youssef allait poser les premières pierres de sa carrière.

Après avoir obtenu son diplôme de l’ISCAE en finance, il rejoint la société familiale en 1993, en tant que Directeur commercial et marketing. À l’époque, l’entreprise était dirigée par son frère, Abdelhak Moamah, qu’il considère comme son mentor. C’est lui qui, dès le début, initie Youssef à l’univers de l’irrigation, un secteur encore à ses balbutiements. La goutte à goutte, une technologie innovante mais complexe, était encore rare et difficile à acquérir. Mais l’audace des deux frères les pousse à se lancer dans l’aventure. En 1993, ils décident de produire des tuyaux avec goutteurs intégrés, une solution qui allait révolutionner l’irrigation agricole. À l’époque, moins de 10 entreprises dans le monde maîtrisaient cette technologie. Camai, sous l’impulsion de Youssef, devient ainsi un pionnier pour le Maroc et pour tout le continent africain.

La création de CMGP et l’extension des activités

Deux ans plus tard, en 1995, Youssef Moamah franchit une nouvelle étape décisive. Il pose les bases de ce qui allait devenir la force de CMGP Group : l’intégration et la diversification dans les métiers complémentaires. Il se fixe trois objectifs essentiels : enrichir et diversifier la gamme de produits destinés aux agriculteurs, développer un réseau de distribution national pour accompagner le développement de l’agriculture au Maroc, et proposer des projets d’irrigation clés en main, de la conception à l’installation. C’est cette année-là qu’il devient Directeur Général de SICDA, une société fondée dans le même temps pour fabriquer des rampes d’irrigation.

En 1995, Youssef Moamah, animé par une vision claire de l’avenir de l’agriculture marocaine, décide de fonder CMGP SA, une société dédiée à la distribution des produits de SICDA et à la fourniture d’équipements d’irrigation agricole. Cette initiative naît de sa volonté de répondre aux défis croissants du secteur, notamment la gestion de l’eau, ressource précieuse et de plus en plus menacée. Depuis lors, il s’engage pleinement dans sa mission : accompagner les agriculteurs marocains pour leur permettre de produire de manière plus efficace, tout en préservant l’environnement et les ressources en eau.

Ainsi, le fondateur de CMGP mène plusieurs actions stratégiques pour renforcer la présence et l’efficacité de CMGP dans le secteur de l’irrigation et du matériel agricole. Il installe la première agence à Ait Melloul, marquant ainsi les premiers pas de l’entreprise. Quelques années plus tard, CMGP a déménagé son siège à Belvédère à Casablanca, tout en ouvrant une agence dans la grande métropole, consolidant ainsi sa présence dans la région économique du pays.

L’entreprise a progressivement étendu son réseau, avec des agences à Marrakech et Berkane, ciblant spécifiquement les régions agricoles du Haouz et du Nord, avant de s’implanter également à Beni Mellal. En parallèle, SICDA, qui avait entamé la production de tubes PVC dédiés à l’irrigation, obtient la certification ISO 9001, affirmant ainsi son engagement pour la qualité. Cette démarche a été suivie par la certification ISO 9001 de CMGP, marquant une étape importante dans son développement.

Un réseau national et la mise en place d’un ERP

Youssef Moamah qui a toujours à cœur de répondre aux besoins des agriculteurs, crée une agence à Moulay Bousselham pour desservir la région du Loukkos. Cette première initiative a rapidement pris de l’ampleur, avec l’ouverture d’agences à Kénitra et Guercif, consolidant ainsi un réseau de distribution en pleine expansion. En 2008, son entreprise, CMGP, couvrait déjà l’ensemble du royaume avec 10 centres dans les grandes villes, tout en intégrant un système ERP pour améliorer la gestion de ses opérations.

L’année suivante, l’agence de Meknès ouvrait ses portes, marquant un tournant stratégique pour l’entreprise. Son implication dans les marchés publics se concrétisa par la participation à des projets d’irrigation, notamment pour les Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA), renforçant son rôle dans le développement du secteur agricole marocain. Le Plan Maroc Vert, visant à reconvertir un million d’hectares en cultures à forte valeur ajoutée, attirant tant de groupes de travaux publics notamment ceux qui ont une longue expérience dans la construction des aménagements hydrauliques tels SGTM, STAM, SNTM et SNCE que les spécialistes des équipements et systèmes d’irrigation qui y trouvent une occasion opportune de s’intégrer dans les projets d’irrigation. Pour un groupe comme CMGP qui se développe au pas de charge, il n’en fallait pas plus pour en faire un nouvel objectif stratégique.

En 2013, un nouveau cap fut franchi avec l’inauguration du siège de CMGP dans la zone industrielle de Sapino, marquant le début d’une phase de croissance accélérée. L’année suivante, Youssef Moamah renforça encore la position de son entreprise en acquérant SICDA, une opération stratégique qui élargit son domaine d’activité et son influence dans le secteur de l’irrigation.

Transformation sous la direction de Youssef Moamah

En 2015, sous la direction visionnaire de Youssef Moamah, CMGP entama une transformation majeure. L’entreprise, jusque-là familiale, devint un groupe structuré avec un tour de table institutionnel. Cette réorganisation, dirigée par Moamah, visait à accélérer son développement et à adapter la gouvernance du groupe aux standards internationaux. Cette année-là, le capital-investisseur panafricain Development Partners International (DPI) injecta 120 millions de DH dans CMGP, en échange de 23,45% des parts. Un partenariat stratégique qui allait permettre au groupe de diversifier ses activités.

Sous l’impulsion de Moamah, CMGP se lança dans la production de tubes PVC pour l’assainissement et l’adduction d’eau potable, à travers sa filiale SICDA. Ce projet répondait aux besoins croissants d’infrastructures dans les régions en développement et consolidait la position de CMGP comme acteur majeur du secteur en Afrique.

Sa vision ne s’arrêta pas là. En 2016, le groupe s’implanta au Sénégal avec CMGP CAS Sénégal, visant à soutenir l’essor des infrastructures locales. Puis, en 2017, CMGP lança son premier grand projet d’irrigation en Mauritanie, marquant ainsi son ambition régionale.

Un exploit majeur en 2018

Poursuivant son expansion, Youssef Moamah réalise un exploit notable. En 2018, il signe un exploit majeur avec son entreprise. CMGP parvient à décrocher la plus grande transaction de capital-investissement de l’année, un accord d’une ampleur exceptionnelle. En effet, une part majoritaire du capital de CMGP est cédée au fonds d’investissement panafricain DPI (au profit d’un groupement d’investisseurs menés par African Development Partners II –ADP-, un véhicule géré par DPI), pour un montant impressionnant de 100 millions de dollars. Cette transaction concerne les parts détenues par le fondateur de l’entreprise et le fonds Amethis, marquant un tournant dans l’histoire de CMGP. Il s’agit d’une transaction financière remarquable qui marque le succès de l’entreprise marocaine ainsi que celui de son fondateur, qui signe ici sa deuxième opération réussie auprès de DPI, un fonds d’investissement de premier plan sur le continent.

L’attrait des investisseurs étrangers pour CMGP repose sur plusieurs éléments décisifs. L’entreprise domine le marché marocain de l’irrigation, un secteur en pleine expansion mais fragmenté, avec 30 % de parts de marché. CMGP connaît également une progression constante de ses ventes, avec des résultats à deux chiffres depuis plusieurs années, et a su s’imposer à l’international, notamment sur le marché subsaharien.

Acquisition de Philéa et diversification continue

Quatre mois après cette transaction historique, Moamah prend une nouvelle décision stratégique pour consolider la position de CMGP. Le groupe se lance dans une nouvelle opération de croissance externe, en acquérant Philéa, une PME spécialisée dans la distribution de produits phytosanitaires et de nutrition végétale. Cette acquisition ouvre de nouvelles perspectives pour CMGP, en lui permettant d’accéder à un marché de plus d’un milliard de DH, tout en créant d’importantes synergies commerciales et logistiques avec le secteur de l’irrigation. L’intégration de Philéa renforce la stratégie de diversification de CMGP et positionne l’entreprise sur un marché complémentaire à son cœur de métier.

Cette nouvelle opération, orchestrée par Youssef Moamah, s’avère prometteuse. Elle permet aux deux entreprises de créer de la valeur ajoutée, grâce à la forte capacité de distribution de CMGP et à sa connaissance approfondie des besoins des agriculteurs marocains.

De plus, l’entreprise, déjà bien implantée dans son secteur d’origine, se lance dans l’énergie solaire, marquant ainsi son entrée dans un domaine en pleine expansion, avant de poursuivre en 2020, son développement avec le début d’exploitation de la filiale CMGP CAS Sénégal, anciennement CMGP Sénégal et le démarrage également de la production de tubes en polyéthylène haute densité (PEHD) à double paroi pour l’assainissement liquide, par l’intermédiaire de SICDA.

Fusion avec le Comptoir agricole du Souss (CAS)

En 2021, CMGP Group conclut un rapprochement stratégique avec le Comptoir agricole du Souss (CAS) et ses deux filiales, Agrival et Process. À travers cette fusion, CMGP- CAS voit le jour, donnant naissance à un véritable champion de l’agriculture, non seulement au Maroc, mais également en Afrique.

Cette opération, mûrement réfléchie et préparée pendant près de deux ans, permet à CMGP de prendre le contrôle de 90% du groupe CAS, pour un montant de 700 millions de DH. Ce rapprochement stratégique propulse ainsi CMGP au rang d’interlocuteur incontournable pour les agriculteurs marocains et africains, en particulier dans les domaines de l’irrigation, des agrofournitures et des infrastructures liées à l’eau.

Pour financer cette croissance externe ambitieuse, Youssef Moamah, le créateur du groupe CMGP, mobilise plusieurs sources de financement. Le premier levier est une réinjection en fonds propres par le fonds d’investissement African Development Partners II, géré par le britannique DPI, qui avait acquis 80% de CMGP en 2018. Puis, c’est au tour d’AfricInvest, un autre acteur majeur du capital-investissement en Afrique, d’apporter 300 millions de DH dans une structure de détention de CMGP. Enfin, la BMCI intervient en apportant un crédit LBO de 200 millions de DH. Ce montage financier, pensé sur mesure, permet de renforcer les fonds propres tout en limitant l’exposition de DPI, qui, avec cette opération, dépasse largement le milliard de DH de prise de participation cumulée dans CMGP, un montant record pour ce fonds au Maroc.

Le Comptoir agricole du Souss, fondé en 1967 par Philippe Alléon, est une entreprise familiale profondément enracinée dans la région d’Agadir. À l’origine, l’entreprise se consacrait à l’importation et à la distribution de fournitures agricoles pour les exploitants locaux. Dès 1980, CAS commence à élargir son réseau en ouvrant sept magasins à travers le pays. Depuis 1994, Jacques Alléon, le fils de Philippe, prend la tête de l’entreprise familiale et en dirige le développement.

Outre l’entrée d’AfricInvest dans son capital, à hauteur de 21,5%, les titres de CMGP SA détenus par Youssef Moamah, ainsi que ceux de CAS, détenus par Jacques Alléon, sont apportés à CMGP Group, renforçant ainsi les fondations du groupe et facilitant une meilleure synergie entre ses différentes entités.

Jacques Alléon, âgé de 57 ans, occupe désormais les fonctions de Directeur général délégué des opérations de CMGP Group, tout en restant PDG de CAS. Diplômé en génie mécanique et électrique de l’ESME Sudria en France, il débute sa carrière professionnelle en 1994 dans le secteur de l’agrofourniture, en tant qu’attaché de direction chez CAS. Très rapidement, il prend les rênes de l’entreprise, en devenant PDG dès 1998.

Avec 25 ans d’expérience dans la distribution de produits d’agrofournitures, Jacques Alléon a grandement contribué au développement du Groupe Comptoir Agricole de Souss (CAS). Il a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de la stratégie du groupe et dans la supervision de ses opérations, ce qui a permis à CAS de se développer de manière continue. Parmi ses réalisations marquantes figurent l’acquisition des filiales Process et Agrival, ainsi que l’opération stratégique qui a conduit à l’intégration de CAS au sein du groupe CMGP.

Ce rapprochement entre CMGP SA et CAS a permis, en 2021, de créer un groupe capable d’offrir une gamme complète de produits et services pour le secteur agricole. Ce modèle intégré permet au groupe de répondre à l’ensemble des besoins des agriculteurs, offrant ainsi une solution clé en main, et garantissant un accompagnement optimal tout au long de la chaîne de valeur.

Cette année, à quelques mois de son introduction en bourse, CMGP Group procédait à l’acquisition de 30 % du capital d’AGROSEM, une société marocaine pionnière dans la distribution de semences. Cette prise de participation renforçait sa position sur le marché de l’agrofourniture. Parallèlement, elle lançait une nouvelle initiative en exploitant une unité industrielle à Jorf Lasfar, consacrée au conditionnement et à la transformation d’engrais.

Aujourd’hui, l’actionnariat de CMGP Group est dominé par ADP II Holding 10 Luxembourg, qui détient 50,6% du capital. D’autres actionnaires importants comprennent Africa Agriculture (17,3%), Fipar Holding (14,8%), le fondateur Youssef Moamah, avec 12,1%, et Jacques Alléon, qui conserve une participation de 4,2%.

Avec ses 1 068 collaborateurs, le groupe CMGP exploite six unités industrielles spécialisées dans la production de rampes d’irrigation et de canalisations destinées aux infrastructures hydrauliques, ainsi que dans la production et le conditionnement d’engrais. Son réseau de distribution est particulièrement étendu, comprenant 24 centres répartis entre 16 agences commerciales, chacune intégrant un dépôt logistique, et 8 autres sites dédiés uniquement au stockage et à la logistique. Cette organisation permet au groupe d’assurer une couverture optimale des besoins de ses clients dans plus de 10 pays à travers le continent.

Présence internationale et expansion du Groupe

La présence directe de CMGP s’étend au Maroc, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Mauritanie et au Ghana. En 2020, le groupe a renforcé sa position au Sénégal avec l’acquisition et la fusion de Delta Irrigation, un acteur clé de la distribution de matériels d’irrigation dans le pays depuis 2002. En Côte d’Ivoire, CMGP est également bien implanté grâce à sa filiale CMGP CAS Ivoire, anciennement Ivoire Irrigation, fondée en 2018.

En outre, le groupe exporte ses produits vers d’autres pays d’Afrique de l’Ouest et du Nord, tels que le Niger, le Mali, le Nigeria, la Sierra Leone, la Gambie, la Libye et la Guinée Conakry, assurant ainsi une couverture internationale croissante.

Il y a 30 ans, Youssef Moamah a fondé une petite PME familiale en quête d’une vision plus ambitieuse. Son rêve : transformer cette entreprise en un leader panafricain dans des secteurs clés tels que l’irrigation, l’agrofourniture, l’énergie solaire et l’infrastructure de l’eau. Grâce à une stratégie audacieuse et un capital humain d’exception, son rêve est devenu réalité.

L’équipe dirigeante et leur rôle clé

Sa réussite tient en grande partie à une équipe exceptionnelle, composée de collaborateurs aux parcours remarquables, dont les talents ont contribué à faire de CMGP Group un acteur incontournable en Afrique.

À la tête de la finance et du développement corporate, Younes Al Abadan, diplômé de l’ENSTA Paris, possède plus de 26 ans d’expérience dans la finance d’entreprise. Avant de rejoindre CMGP en 2018, il a cofondé le fonds d’investissement Capital Invest, apportant avec lui une expertise précieuse qui a permis au groupe de structurer ses finances et d’accélérer son expansion à l’international.

Hicham Khattab, Directeur Général Adjoint et responsable de la Business Unit « Projet », est un diplômé de l’Université Hassan II, où il obtient un master en business management. Depuis 1996, il a évolué au sein du groupe, successivement en tant que Directeur Financier puis Directeur Commercial & Marketing. Son leadership a été essentiel pour la réussite des projets d’envergure, consolidant ainsi la position de CMGP dans des marchés stratégiques.

Othmane Douiri, ingénieur diplômé de l’École Arts et Métiers Paris Tech et titulaire d’un MSc en management de l’ESSEC, a rejoint CMGP en 2020 en tant que Directeur Général Adjoint pour la Business Unit « Retail ». Ancien directeur général de Distra et consultant chez McKinsey, Othmane a apporté une vision moderne et stratégique qui a permis au groupe de diversifier son offre et de renforcer sa présence dans le secteur de la distribution.

Christian Nouboue, diplômé de l’École Centrale Paris et titulaire d’un MSc en mathématiques appliquées de l’Université Technique de Berlin, a rejoint CMGP en 2020 en tant que Directeur Général Adjoint pour la BU « International ». Avec son expérience internationale dans le conseil en stratégie, notamment chez Moët Hennessy (Groupe LVMH) pendant sept ans, ce camerounais a joué un rôle clé dans l’extension de CMGP sur le continent africain, exploitant les opportunités d’expansion dans de nouveaux marchés.

À la direction administrative et financière, Amal Krat, diplômée en finance de l’ISCAE, a été un pilier de stabilité pour le groupe. Son parcours de plus de 21 ans au sein de CMGP a permis de renforcer l’efficacité financière et d’assurer la transparence des processus, contribuant ainsi à la solidité des fondations du groupe.

Hassan Mansouri, Directeur des Systèmes d’Information, titulaire d’un master en multimédia et systèmes d’information de l’Université Nice-Sophia-Antipolis, a rejoint CMGP en 2008. Avec plus de 30 ans d’expérience, il a joué un rôle crucial dans la modernisation des infrastructures IT du groupe, favorisant l’optimisation des opérations et la digitalisation des processus internes.

Dans le domaine de la transformation organisationnelle et RSE, Hasnaa Boulayaad, diplômée en économie de l’Université Hassan II, a été un moteur du changement. Son expertise en gestion de la qualité et en responsabilité sociétale a permis à CMGP de devenir un modèle de développement durable, aligné avec les exigences environnementales et sociales du continent.

En ressources humaines, Ghizlane El Jaafari, diplômée d’un master en ressources humaines de l’ISCAE et d’un autre en économie de l’Université Hassan II, a contribué à la gestion du capital humain du groupe avec brio. Grâce à ses 16 ans d’expérience au sein de CMGP, elle a su mettre en place des politiques RH efficaces, favorisant la fidélisation des talents et la cohésion interne.

Enfin, Oussama El Alami, ingénieur de l’École Mohammedia des Ingénieurs (EMI) et titulaire d’un MBA de l’ISCAE, a rejoint CMGP en 2022 en tant que Directeur Supply Chain. Fort d’une expérience internationale chez LafargeHolcim, Oussama a optimisé les flux logistiques et d’approvisionnement, garantissant ainsi la fluidité des opérations du groupe sur tous ses marchés.

L’introduction en Bourse de CMGP Group représente une opportunité rare dans un secteur stratégique et en forte croissance, soutenu par des fondamentaux solides et une vision panafricaine claire. Le rendement sur dividendes (D/Y) de CMGP est estimé à 3,4% en 2024 et 3,9% en 2025, des niveaux supérieurs à la moyenne du marché, et peut offrir une source de revenus attractive pour les investisseurs.