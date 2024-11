Amadou Lamine Diouf, non-voyant résidant au Maroc, élu député des Sénégalais de l’Afrique du Nord

Le 17 novembre, les Sénégalais ont élu leurs députés lors des élections législatives, marquées par un événement inédit : l’élection d’Amadou Lamine Diouf, coordonnateur de Pastef au Maroc et candidat non-voyant, en tant que député des Sénégalais de l’Afrique du Nord. Ainsi, il devient le premier député non-voyant à siéger à l’Assemblée nationale du Sénégal, où il représentera les Sénégalais résidant en Afrique du Nord.

Les Sénégalais ont été appelés aux urnes le 17 novembre 2024 pour élire les 165 députés du pays, dont 15 sièges sont réservés aux circonscriptions de la diaspora. Ces sièges couvrent des zones telles que l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale, l’Afrique australe, Amérique-Océanie, Asie-Moyen-Orient, et l’Europe de l’Ouest, centrale et du nord. En fonction des populations des diasporas, chaque circonscription devait élire entre un et trois députés, désignés au premier tour par la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.

La population sénégalaise résidant en Afrique du Nord (Maroc, Mauritanie, Algérie, Tunisie) avait droit à un représentant. Parmi les candidats, Amadou Lamine Diouf, coordonnateur de Pastef au Maroc et non-voyant, a été élu député des Sénégalais de l’Afrique du Nord, devenant ainsi le premier député non-voyant à l’Assemblée nationale du Sénégal.

Une campagne inspirante et déterminée

Malgré son handicap, Amadou Lamine Diouf a mené une campagne dynamique et déterminée. Pour lui, son élection représente une avancée vers une politique plus inclusive et accessible. Il a souligné que la perte de la vue ne l’avait pas empêché de se développer autrement et de participer activement à la vie politique. « Perdre la vue, c’est juste perdre un sens de moins, mais cela m’a permis de développer d’autres facultés », a-t-il déclaré.

Un engagement de longue date au service de la diaspora

Amadou Lamine Diouf s’est engagé très tôt en politique, trouvant dans Pastef une vision partagée pour un Sénégal prospère. Il a fondé Pastef Maroc en 2015, renforçant ainsi la présence du mouvement dans la diaspora. Sous sa direction, plusieurs autres cellules ont vu le jour, contribuant au rayonnement du parti cofondé par Ousmane Sonko, actuel Premier ministre et le Président Diomaye Faye.

Technicien supérieur en génie électrique, Amadou Lamine Diouf, basé à Rabat, vit au Maroc depuis 1988. Durant sa campagne, il s’est engagé à améliorer les conditions d’intégration et de retour des Sénégalais d’Afrique du Nord. Parmi ses priorités, il a promis de lutter, par exemple, pour la reconnaissance des cotisations de retraite des Sénégalais travaillant au Maroc, en incitant les Caisses de retraite des deux pays à parvenir à un accord. Il a également évoqué la création d’une école sénégalaise au Maroc et la mise en place d’une ligne aérienne vers Dakar avec la compagnie low-cost marocaine Air Arabia.

Depuis 2017, les Sénégalais de la diaspora élisent leurs propres députés, ce qui permet d’intégrer davantage leurs préoccupations au cœur de l’institution législative. La diaspora sénégalaise, qui contribue chaque année à l’économie nationale par des transferts de fonds estimés à plus de 3 milliards de dollars (soit environ 12 % du PIB), joue un rôle crucial dans le développement économique du pays.