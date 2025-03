OCP Nutricrops annonce un investissement stratégique pour augmenter sa production d’engrais de 9 millions de tonnes d’ici 2028

OCP Nutricrops, filiale du Groupe OCP et leader mondial dans la production d’engrais phosphatés, a dévoilé un investissement stratégique majeur visant à accroître sa capacité de production d’engrais.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du programme stratégique Mzinda-Meskala (SP2M), prévoit la création de deux nouveaux pôles miniers et industriels à Mzinda (Youssoufia) et Meskala (Essaouira). L’objectif est d’augmenter progressivement la production de 9 millions de tonnes d’engrais, dont 4,5 millions de tonnes dès 2026, avec une vision d’atteindre les 9 millions de tonnes d’ici 2028.

Technologies de pointe pour une production durable

Les nouveaux sites de Mzinda et Meskala seront des modèles de durabilité et d’innovation industrielle. Conçus pour fonctionner exclusivement avec des énergies renouvelables, notamment solaires et éoliennes, ces complexes utiliseront également des technologies de dessalement et de traitement des eaux usées pour garantir une gestion efficace des ressources en eau. Ces installations, intégrant l’industrie 5.0, l’intelligence artificielle et l’automatisation des processus, permettront de produire des engrais adaptés aux besoins mondiaux tout en respectant les principes de durabilité et d’efficacité énergétique.

« Ces nouveaux actifs industriels deviendront une référence mondiale dans le secteur des engrais customisés et reflèteront notre engagement à relever les défis agricoles mondiaux tout en offrant à nos partenaires des opportunités de croissance durable », a déclaré Youssef El Bari, CEO de OCP Nutricrops.

Un programme en faveur de la compétitivité et de la transition énergétique

Le programme SP2M constitue un pilier central de la stratégie de croissance du Groupe OCP. En plus d’augmenter les capacités de production, ce programme vise à renforcer la compétitivité du Groupe en matière de production d’engrais phosphatés, notamment des produits comme le TSP et le TSP+, tout en contribuant à l’objectif de neutralité carbone d’ici 2040. Le projet s’intègre également dans la transition énergétique du Groupe OCP, en mettant l’accent sur l’utilisation d’énergies renouvelables et des solutions technologiques avancées.

Impact économique et social sur les communautés locales

Les pôles industriels de Mzinda et Meskala devraient également avoir un impact positif sur les communautés locales, en favorisant la création d’un écosystème industriel dynamique et intégré. Ce projet, soutenu par des partenariats avec des institutions telles que l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et des entreprises comme INNOVX et JESA, contribuera à la formation de compétences locales, à la promotion de pratiques durables et à la création d’emplois.

Abdelghani Filali, Managing Director du programme SP2M, a souligné que « les projets Mzinda et Meskala incarnent la vision ambitieuse du programme SP2M et de OCP Nutricrops : transformer ces régions en hubs de compétitivité mondiale tout en créant des opportunités durables pour les communautés locales. »

Vers un avenir durable et compétitif

Grâce à ce projet stratégique, OCP Nutricrops vise non seulement à renforcer sa position de leader dans la production d’engrais phosphatés, mais aussi à contribuer activement à l’agriculture durable à l’échelle mondiale. Ce programme met en avant l’engagement du Groupe envers la transition énergétique, la compétitivité industrielle et la croissance socio-économique des territoires où il est implanté.