Mindware Morocco et Amazon Web Services : un partenariat stratégique pour booster le cloud au Maroc

Dans une initiative ambitieuse visant à propulser le Maroc vers l’ère du numérique, Southcomp Distribution Morocco, également connu sous le nom de Mindware Morocco, s’associe à Amazon Web Services (AWS), l’un des leaders mondiaux pour faciliter l’adoption du Cloud et soutenir la stratégie digitale nationale à l’horizon 2030. Un partenariat qui vient consolider le partenariat signé au préalable entre Orange Maroc et Amazon Web Services (AWS). Détails.

Dans un contexte où la transformation numérique devient une priorité pour de nombreux pays, le Maroc se positionne résolument en avant-garde grâce à un partenariat stratégique entre Southcomp Distribution Morocco et Amazon Web Services. Cette collaboration vise à dynamiser l’adoption des solutions Cloud au Maroc, en offrant aux entreprises et aux administrations des outils performants et adaptés à leurs besoins spécifiques.

Ce partenariat vise à accélérer l’adoption des technologies cloud, à accroître la présence du fournisseur cloud dans le Royaume du Maroc, et à soutenir la mise en œuvre de la stratégie digitale du Maroc à l’horizon 2030.

En réponse à une maturité croissante du marché marocain pour les solutions cloud, cette collaboration stratégique permettra aux entreprises locales, de la PME aux grandes entreprises, d’accéder plus rapidement à des technologies innovantes adaptées à leurs besoins spécifiques.

Faycal Saile, Directeur Général de Southcomp Distribution Morocco (Mindware Morocco), déclare à cet effet, que le fait «d’obtenir les droits de distribution pour AWS marque un tournant majeur dans notre engagement à soutenir la transformation numérique au Maroc. AWS, en tant que leader mondial du cloud, complète parfaitement notre portefeuille d’hyperscalers et nous positionne en tant que partenaire de confiance pour fournir des technologies cloud de pointe. Ce partenariat s’aligne avec la stratégie Maroc Digital 2030 et répond à une demande croissante d’outils numériques adaptés aux ambitions des entreprises marocaines ».

Hind Lfal, Secrétaire Générale à Orange Maroc, présente lors de l’événement, a expliqué pour sa part que ce partenariat stratégique s’inscrit dans la volonté du Maroc de devenir un hub technologique de référence en Afrique.

En effet, avec l’essor des technologies de l’information et l’importance croissante des données, l’adoption du Cloud est devenue essentielle pour les organisations marocaines, qui souhaitent améliorer leurs performances, optimiser leurs coûts et innover. Le partenariat entre Southcomp et AWS vient répondre à ces enjeux en proposant des solutions Cloud de classe mondiale, qui permettront d’accélérer la digitalisation des secteurs clés de l’économie marocaine.

L’alignement de cette initiative avec la stratégie digitale du Maroc à l’horizon 2030 est crucial. En fournissant une infrastructure Cloud robuste, Southcomp et AWS facilitent l’accès des entreprises marocaines aux nouvelles technologies, soutenant ainsi l’amélioration des services publics, la promotion de l’entrepreneuriat et l’innovation dans le secteur IT. Ce partenariat contribue à la mise en œuvre des programmes de dématérialisation et d’e-gouvernance, permettant une meilleure efficacité administrative et une transparence accrue.

De plus, ce partenariat ouvre la voie à l’adoption de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML). Ces outils permettent aux entreprises marocaines de relever des défis complexes, comme l’analyse prédictive, l’automatisation des tâches et l’amélioration des prises de décision, tout en renforçant leur compétitivité dans un environnement numérique en constante évolution.

Le partenariat entre Southcomp Distribution Morocco et Amazon Web Services est une étape majeure pour le Maroc dans sa quête de transformation numérique. En facilitant l’adoption du Cloud, ce partenariat positionne le pays comme un acteur incontournable dans la révolution numérique en Afrique, tout en soutenant ses ambitions de développement économique et social à l’horizon 2030. Cette initiative n’est pas seulement une opportunité pour les entreprises, mais également un catalyseur pour le changement et l’innovation dans l’ensemble du tissu économique marocain.