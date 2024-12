Des images satellitaires révèlent une aridité préoccupante au Maroc

La situation géographique du Maroc, situé dans une région généralement aride, le rend particulièrement vulnérable aux aléas climatiques. Actuellement, la pénurie d’eau est un problème majeur, accentué par plus de six années consécutives de sécheresse, avec des précipitations sporadiques et extrêmement rares. Les pluies diluviennes qui ont frappé le sud-est de l’Atlas en septembre dernier en sont un exemple frappant.

Selon une enquête de Média24 illustrée par des images aériennes, l’aridité dans le pays est flagrante. Des experts en sciences agricoles, cités par le média électronique, « mettent en garde contre les graves conséquences de ces conditions, soulignant le risque pour la sécurité alimentaire et les ressources des populations rurales. La région de la Chaouia, principale zone céréalière du Maroc, est particulièrement impactée, reflétant l’effet direct de ces variations climatiques extrêmes sur la production agricole, désormais incertaine et soumise aux caprices du climat ».

Cette situation souligne l’urgence de mettre en place des stratégies d’adaptation, telles que la gestion durable de l’eau et le renforcement de la résilience agricole. L’impact de la crise pourrait également nuire à l’image internationale du Maroc, qui s’apprête à accueillir des événements sportifs d’envergure continentale et mondiale : la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du Monde 2030.

Les médias internationaux rappellent l’urgence d’agir face au réchauffement climatique, qui a des répercussions sur les écosystèmes et l’économie locale. Une analyse satellite des images de novembre 2024 comparées à celles de 2018, année de bonne pluviométrie, révèle une réduction notable du couvert végétal, confirmant la progression de l’aridité.

Les températures côtières ont atteint des niveaux records de plus de 33°C, avec Casablanca enregistrant une moyenne mensuelle de 25,2°C, soit une augmentation de 4,8°C par rapport à la période 1991-2020 et de 3,3°C par rapport à 2023. Le nombre de jours de pluie a diminué de près de 60 % par rapport aux moyennes précédentes, conclut notre confrère.