La CGEM et le patronat du Québec s’allient pour renforcer les investissements maroco-québéco-canadiens

Une nouvelle étape de coopération économique a été franchie entre le Maroc et le Québec à travers la signature d’un partenariat entre les patronats du royaume et de la province canadienne.

Chakib Alj, Président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), et Karl Blackburn, Président du Conseil du Patronat du Québec (CPQ), ont signé à Casablanca une entente de collaboration visant à renforcer les relations commerciales et d’investissement entre le Maroc, le Canada et le Québec.

Cette cérémonie de signature a vu la participation de plusieurs personnalités importantes, dont Anas Guennoun, Vice-Président de la Commission Internationale de la CGEM, et Rafik Lahlou, Président du Conseil d’Affaires Maroc-Canada. L’objectif de cette alliance est de tirer parti des complémentarités économiques et des positions stratégiques du Maroc et du Québec pour favoriser l’implantation des entrepreneurs sur les marchés africains et nord-américains.

Les trois volets de la collaboration

L’entente de collaboration entre la CGEM et le CPQ s’articule autour de trois principaux volets :

Missions économiques et commerciales : Les deux organisations ont convenu de mener deux missions économiques et commerciales au Québec et au Maroc dans les prochains mois. La CGEM sera présente au Québec cet automne avec une délégation d’entrepreneurs marocains désireux de développer leurs activités en Amérique. En retour, le CPQ organisera une mission similaire au Maroc dès le début de 2025. Voie d’investissement privilégiée : Les deux parties s’engagent à collaborer avec leurs gouvernements respectifs pour créer une voie d’investissement privilégiée et rapide pour les entrepreneurs des deux pays. Cette initiative vise à faciliter et accélérer les investissements bilatéraux, en réduisant les obstacles administratifs et en offrant des conditions favorables aux investisseurs. Augmentation des investissements croisés : La CGEM et le CPQ travailleront ensemble pour augmenter le nombre d’entreprises marocaines investissant au Canada et d’entreprises canadiennes investissant au Maroc. Cette coopération vise à créer un environnement propice à l’expansion des entreprises dans les deux régions, en exploitant pleinement les opportunités offertes par les marchés respectifs.

Un potentiel économique francophone

Cette entente s’inscrit dans le cadre de la quatrième édition de la Rencontre des Entrepreneurs Francophones, soulignant le potentiel économique considérable que représente la francophonie pour les entreprises du monde entier. En unissant leurs forces, la CGEM et le CPQ démontrent l’importance de la coopération internationale pour stimuler la croissance économique et renforcer les liens entre les pays francophones.