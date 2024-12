Technopark Tiznit: lancement des travaux de construction

Un an et demi après avoir confié à la société Atelier Chengly Architecture la mission de la réalisation des études architecturales et du suivi de l’aménagement.

La Commune de Tiznit vient enfin de lancer les travaux de construction du Technopark de cette ville de 100.000 habitants et qui sera géré et administré par Moroccan Information Technopark Company (MITC), la société qui gère les six autres technoparks à travers le Maroc et notamment, celui de Casablanca (le plus important et le plus ancien).

Situé au niveau du pôle urbain de la ville à proximité de la nouvelle gare routière, ce futur espace dédié aux startups et à l’accueil des entreprises innovantes, devra nécessiter une enveloppe de près de dix millions de dirhams en aménagement intérieur de quelques 1.500 m en superficie construite sur trois niveaux (RDC et deux étages) dont une salle de formation, deux locaux commerciaux, et 28 bureaux destinés à la location d’une superficie moyenne de 21 m. Dès son inauguration prévue fin 2025, le Technopark de Tiznit sera le premier du genre au sud d’Agadir qui abrite deux technoparks, alors que les quatre autres aujourd’hui opérationnels sont répartis entre Casablanca, Tanger, Rabat et Essaouira.

Ce projet s’inscrit dans la nouvelle feuille de route stratégique de la MITC à l’horizon 2027, qui vise à renforcer l’accompagnement des porteurs de projets, startups et entreprises digitales, à élargir le réseau des technoparks dans les régions du Royaume et à adapter les vocations des futurs technoparks aux spécificités sectorielles régionales.