Affaire Andrew Forrest : Leila Benali réagit et dément toute relation avec la photo polémique

Dans un communiqué rendu public, le département de Leila Benali dément fermement toutes les informations relayées par certains tabloïds, dont le média « The Australian ».

« Mme Leila Benali dément catégoriquement et fermement toute relation avec la photo en question. En tant que ministre responsable du gouvernement du Royaume du Maroc, elle défend les intérêts supérieurs du pays, et en tant que femme et mère marocaine, elle affirme son engagement total envers l’éthique et la bonne conduite », souligne un communiqué du département de Leila Benali parvenu à Challenge.ma.

Pour le ministère, l’article publié en primeur par le média « The Australian », et « qui contenait une photo de deux personnes (un homme et une femme) accompagnée d’un commentaire prétendant qu’il s’agissait de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable du gouvernement marocain et d’un homme d’affaires australien » est « offensant » et a été « relayé sans vérification de sa véracité ».

« Mme Leila Benali, en tant que ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, souligne que cette tentative de diffamation la visant à travers l’article mentionné n’est pas la première. Il s’agit d’une forme de vengeance et de ciblage provenant de groupes d’intérêts en raison de l’absence de réalisation de certains gains et objectifs spécifiques », poursuit le communiqué.

« Mme Leila Benali, en tant que ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, précise que les marchés publics et les appels d’offres dans le domaine des investissements énergétiques, supervisés par les institutions et établissements publics sous la tutelle du ministère, sont soumis aux règles et principes de bonne gouvernance dans le cadre de l’indépendance des décisions desdites institutions et établissements publics », ajoute la même source.

Leila Benali rappelle également qu’elle se réserve le droit, à titre personnel et en tant que ministre, de recourir à toutes les procédures et démarches légales disponibles pour défendre ses intérêts et ceux du ministère contre toute personne impliquée, quelle que soit sa position (acteur principal, participant ou contributeur).

Rappelons qu’hier, des tabloïds anglosaxons, notamment britanniques et australien, ont révélé une supposée liaison entre Leila Benali et le patron australien Andrew Forrest.

Des images, publiées par le Daily Mail et The Australian et largement relayées sur internet, prétendent montrer un baiser entre la ministre de la Transition énergétique Leila Benali et le milliardaire australien Andrew Forrest. Les questions autour d’un possible conflit d’intérêts, suggérant que la relation entre Mme Benali et Andrew Forrest pourrait avoir influencé cette collaboration économique, ont par la suite été posées.

Réagissant à son tour sur les colonnes de nos confrères du Desk, Fortescue a apporté ses précisions quant à la nature des liens noués avec Leila Benali. Une porte-parole du groupe a souligné que l’entreprise: « ne discute pas des affaires privées de M. Andrew Forrest », ne confirmant ni la photo ni les informations rapportées. La porte-parole a également préféré utiliser le terme « supposée relation » et a insisté sur le fait qu’il ne s’agit pour l’instant que de spéculations.

Selon Fortescue, Leila Benali n’a pas joué un rôle direct dans l’introduction d’Andrew Forrest au Maroc. C’est Mohcine Jazouli, ministre chargé de l’Investissement, qui a facilité le contact avec OCP. Le groupe australien précise être au Maroc pour un « voyage prévu de longue date », élément clé de sa stratégie visant à aider le Maroc à devenir un acteur majeur de la transition énergétique mondiale.

Andrew Forrest se réunira avec le groupe OCP et participera à un évènement à l’ambassade d’Australie. Il prendra également la parole à l’Africa Business School et tiendra des réunions avec des ministres et des ambassadeurs locaux, ajoutent nos confrères du Desk « L’équipe Fortescue travaille avec les principales parties prenantes pour développer notre stratégie ambitieuse avec OCP, élaborée sur plus de deux ans », a conclu la porte-parole de Fortescue.