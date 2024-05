Polémique autour de Leila Benali, soupçonnée de conflit d’intérêt

Des tabloïds anglosaxons, notamment britanniques et australien, ont révélé une supposée liaison entre Leila Benali et le patron australien Andrew Forrest. Ce dernier ayant récemment signé un partenariat avec OCP.

Des images, publiées par le Daily Mail et largement relayées sur internet, prétendent montrer un baiser entre la ministre de la Transition énergétique Leila Benali et le milliardaire australien Andrew Forrest. Mais rien ne prouve que la femme en question est bien Leila Benali car la photo est prise de dos sans parler également du fait que cette histoire, si elle s’avère véridique, relève bien évidemment de la vie privée.

Ce qui suscite des interrogations, ce n’est pas la nature de leur supposée relation personnelle, mais les implications potentielles sur le plan professionnel. Leila Benali, a en effet rencontre Andrew Forrest à plusieurs reprises ces derniers mois.

Lire aussi | Leila Benali à Paris pour discuter transition énergétique

En février, Leila Benali a accueilli Forrest et une délégation de Fortescue à Rabat. En janvier, ils s’étaient déjà croisés à Davos. Ces rencontres coïncident avec une annonce faite en avril, où Fortescue a signé un partenariat avec le groupe marocain OCP pour développer des projets d’hydrogène vert, d’ammoniac et d’engrais.

Les questions autour d’un possible conflit d’intérêts, suggérant que la relation entre Mme Benali et Andrew Forrest pourrait avoir influencé cette collaboration économique, sont donc légitimes. Toutefois, il est important de noter que les accusations de conflit d’intérêts restent spéculatives et non prouvées à ce stade.

Lire aussi | OCP et l’Australien Fortescue créent une Joint-venture pour développer l’hydrogène et l’ammoniac verts

Interrogée sur ces allégations par nos confrères de Goud, Leila Benali a affirmé qu’elle fait l’objet de rumeurs colportées à son encontre par les tabloïds britanniques depuis un an. Elle a également déclaré qu’elle allait répondre à ces allégations, comme on peut le voir sur cette vidéo de nos confrères Goud.

En réaction à la polémique, Fortescue a apporté ses précisions quant à la nature des liens noués avec Leila Benali. Dans des déclarations recueillies en exclusivité par nos confrères du Desk, une porte-parole du groupe a souligné que l’entreprise: « ne discute pas des affaires privées de M. Andrew Forrest », ne confirmant ni la photo ni les informations rapportées. La porte-parole a également préféré utiliser le terme « supposée relation » et a insisté sur le fait qu’il ne s’agit pour l’instant que de spéculations.

Selon Fortescue, Leila Benali n’a pas joué un rôle direct dans l’introduction d’Andrew Forrest au Maroc. C’est Mohcine Jazouli, ministre chargé de l’Investissement, qui a facilité le contact avec OCP. Le groupe australien précise être au Maroc pour un « voyage prévu de longue date », élément clé de sa stratégie visant à aider le Maroc à devenir un acteur majeur de la transition énergétique mondiale.

Lire aussi | Entrepreneuriat vert : le département de Leila Benali et l’UM6P scellent un partenariat

Andrew Forrest se réunira avec le groupe OCP et participera à un évènement à l’ambassade d’Australie. Il prendra également la parole à l’Africa Business School et tiendra des réunions avec des ministres et des ambassadeurs locaux, ajoutent nos confrères du Desk « L’équipe Fortescue travaille avec les principales parties prenantes pour développer notre stratégie ambitieuse avec OCP, élaborée sur plus de deux ans », a conclu la porte-parole de Fortescue.

A noter que Leila Benali siège en tant que membre du conseil d’administration du groupe OCP, en sa qualité de ministre de la Transition énergétique.