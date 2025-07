Morocco Gaming Expo: un test grandeur nature pour l’écosystème national

La deuxième édition de la Morocco Gaming Expo (MGE) s’est ouverte, mercredi 2 juin, à Rabat, offrant aux jeunes entrepreneurs, startups, créateurs de contenu et opérateurs de démontrer leur capacité à constituer un écosystème national performant et compétitif.

En plus de sa programmation riche en séminaires, tournois, conférences et workshops animés par des experts de renom, la MGE est surtout un test pour l’ensemble des parties prenantes dans la quête de positionner le Royaume sur l’échiquier de cette industrie lucrative.

En présence d’une pléiade de personnalités politiques et économiques marocaines et étrangères, la cérémonie d’ouverture a donné le ton pour le reste de l’événement, qui se poursuit jusqu’à dimanche 6 juin au Palais des Sports du Complexe Prince Moulay Abdellah.

Avec un volume d’affaires annuel estimé à 207,80 millions d’euros en 2024, et une croissance prévue de 9,34% jusqu’en 2027, le marché des jeux vidéo au Maroc affiche une croissance robuste, sauf que cette manne ne profite pas aux acteurs locaux. D’où les efforts tous azimuts du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication pour simplifier les procédures et rassurer les investisseurs.

Les actions du ministère sont perçues par les professionnels comme un signal sur le sérieux des pouvoirs publics quant à la volonté de jeter les bases d’une véritable industrie du gaming au Maroc. D’autant qu’il s’agit d’un secteur nécessitant de grandes ressources financières pour espérer se faire une place dans cet univers, qui pèse actuellement 300 milliards de dollars et devrait passer à 535 milliards en 2033.

«Il y a quatre ans, nous sommes partis d’une simple idée, celle de faire du Maroc un hub continental et régional dans l’industrie des jeux électroniques. Chemin faisant, l’idée s’est développée; nous nous sommes mis au travail; nous avons cherché des expériences comparatives et, aujourd’hui, nous en récoltons le fruit», a déclaré le ministre de tutelle, Mohamed Mehdi Bensaid, dans son mot d’ouverture.

Il a relevé que l’édition 2025 marque une étape importante dans le parcours du Royaume vers l’édification d’une économie numérique développée, fondée sur la créativité, l’innovation et la valorisation des jeunes compétences marocaines.

Dans ce sens, il a fait observer que l’essor mondial que connaît le secteur des jeux vidéo offre de nombreuses opportunités que le Maroc doit absolument saisir pour en tirer profit à la faveur des compétences humaines dont il dispose.

« En orientant ces jeunes compétences vers les domaines relatifs au développement des jeux vidéos à travers des formations axées sur la conception des jeux, la programmation et les arts numériques, nous pourrions forger une nouvelle génération de développeurs et créateurs marocains à même de rivaliser à l’échelle internationale », a-t-il relevé.

De son côté, l’invité d’honneur de cette édition, Yoshiki Okamoto, célèbre créateur et producteur de jeux pour la société Okaichi a considéré que le Maroc dispose de toutes les conditions nécessaires pour devenir une puissance en matière de l’industrie du gaming.

« Le Maroc compte aujourd’hui de nombreuses startups et se montre extrêmement ambitieux dans le monde du e-sport. Les jeunes marocains ont le courage et la volonté d’aller de l’avant et de relever les défis », s’est réjoui le directeur représentatif de la « Japan Game Culture Promotion Foundation ».

Lors de la cérémonie d’ouverture, marquée par la présence notamment du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour et de l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, M. Bensaid a visité les différents stands des startups œuvrant dans ce domaine, qui offrent un aperçu des innovations et des projets portés par les entrepreneurs marocains.