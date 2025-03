Un incubateur de gaming voit le jour au Maroc

« Video Game Incubator » est le nouveau mécanisme lancé, lundi 10 mars, au Maroc pour accompagner les entrepreneurs locaux du jeu vidéo. Neuf startups sont concernées par la première cohorte d’incubation, qui constitue le premier jalon d’un véritable écosystème de gaming.

Le programme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration d’intention signée entre le Maroc et la France en octobre dernier, sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président Emmanuel Macron, relative au soutien et à la structuration de l’écosystème de cette industrie culturelle et créative.

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a présidé, à Rabat, la cérémonie de lancement de ce projet, en présence d’une délégation de l’ambassade de France et plusieurs acteurs du secteur.

L’industrie du gaming revêt désormais une importance croissante à l’échelle internationale, a déclaré le ministre, cité par la MAP. Le présent partenariat permettra de doter les startups marocaines des outils nécessaires pour se positionner sur le marché international, a-t-il souhaité.

« Video Game Incubator », conçu par des experts patentés, vise à accompagner les entrepreneurs marocains dans la structuration, le développement et la pérennisation de leurs entreprises. Aussi, il servira à accélérer leur montée en compétences et à renforcer les synergies entre les acteurs de l’écosystème à l’international.

Le programme, d’une durée de cinq mois d’incubation et deux autres de suivi, offrira aux participants une formation complète portant sur la préproduction de jeux vidéo, la stratégie de marque et de communication, la gestion d’entreprise, le suivi de la production ainsi que sur la stratégie commerciale et financière.

Il prévoit également des échanges d’expériences avec des leaders du gaming au niveau international, ainsi que des partenaires et investisseurs du secteur.

Le Maroc œuvre pour devenir un acteur majeur dans le gaming en Afrique et dans le monde arabe, avec le prochain lancement d’une zone dédiée à Rabat, avec un budget estimé à 360 millions de dirhams. L’idée est de stimuler la création de jeux, l’innovation technologique et l’implantation de grands noms du secteur.