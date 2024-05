Éliminatoires/Mondial 2026: Regragui dévoile sa liste

Le sélectionneur Walid Regragui a convoqué 27 joueurs pour participer au stage de préparation que l’équipe nationale effectuera au Complexe Mohammed VI de football en vue des matchs contre la Zambie et le Congo.

Ces deux matchs, que l’équipe nationale jouera contre les sélections de la Zambie au Grand Stade d’Agadir le vendredi 7 juin 2024 à partir de 20h00, et du Congo Brazzaville le mardi 11 juin 2024 au Stade des Martyrs, dans la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo, à partir de 17h00 heure locale, s’inscrivent dans le cadre des qualifications africaines pour la Coupe du Monde, dont les phases finales se dérouleront conjointement aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Voici la liste des joueurs convoqués pour l’équipe nationale :

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي زامبيا 🇿🇲 و جمهورية الكونغو 🇨🇬

🚨 Our National Team’s squad list for the next matches against Zambia & Republic of Congo pic.twitter.com/Ndrj8oQOdf