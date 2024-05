Chariot annonce une nouvelle découverte de gaz naturel au Maroc

Chariot Limited a annoncé les résultats positifs du forage du puits OBA-1 sur la licence Loukos Onshore au Maroc.

Ce forage est le second d’une campagne de deux puits réalisée par Chariot, qui détient une participation de 75%, aux côtés de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), détenteur des 25% restants.

Le puits OBA-1 a été foré efficacement et en toute sécurité, dans les délais et le budget prévus, atteignant une profondeur finale de 901 mètres. L’évaluation des données du puits, incluant les diagraphies, les déblais de forage et les mesures de gaz, a révélé plusieurs points clés : la confirmation de réservoirs dans un intervalle d’une épaisseur brute de 200 mètres et l’identification d’un intervalle de 70 mètres brut avec une résistivité élevée et des mesures de gaz élevées, suggérant potentiellement la présence d’une couche de gaz ne contenant pas d’eau, souligne un communiqué de la compagnie.

Des analyses supplémentaires seront menées pour évaluer la productivité du puits et les ressources potentielles de cette découverte. Le puits sera préparé pour des opérations de test et son utilisation potentielle comme puits de production. L’unité de forage sera ensuite démobilisée, ajoute la même source.

« Nous sommes très satisfaits des résultats du forage du puits OBA-1 sur le prospect de Dartois, ce qui conclut notre première campagne de forage onshore au Maroc. Ces résultats sont prometteurs pour le potentiel de la zone de Dartois », a déclaré à ce sujet Duncan Wallace, Directeur Technique de Chariot.

Chariot intégrera les données obtenues des puits RZK-1 et OBA-1 avec les données sismiques 3D retraitées pour évaluer pleinement le potentiel des ressources de la zone de Dartois et optimiser le futur programme de travail. Le succès de ces deux premiers puits confirme le modèle géologique de Chariot pour la distribution des réservoirs, se réjouit l’entreprise britannique.