Autocaz lance «le Salon des OCCAZ»

Filiale du Groupe Auto Hall spécialisée dans l’achat, la vente et la reprise de véhicules d’occasion, Autocaz organise «le Salon des OCCAZ», prévu du 13 au 22 décembre 2024. Un événement qui met en avant une gamme de voitures d’occasion reconditionnées, y compris des véhicules 0 km, et qui propose des offres exclusives.

Dans le détail, ces offres exclusives s’articulent notamment autour d’un financement via des formules adaptées aux besoins du client, avec des mensualités flexibles et un accompagnement personnalisé, mais aussi des options de paiement différé. Ajoutez-y une assurance personnalisée adaptée au besoin de chacun, assortie de plusieurs packs sur-mesure («Silver» pour une couverture essentielle à petit prix, «Gold» offrant des garanties étendues et «Premium», une protection tous risques avec des services VIP).

Sans compter que des remises avantageuses seront proposées sur une large sélection de véhicules, y compris les voitures reconditionnées. Pour tout achat d’un véhicule, la vignette pour l’année 2025 sera offerte. Par ailleurs, Autocaz s’engage à rendre le processus de reprise aussi fluide et agréable que possible, avec des prix très attractifs, dixit l’opérateur, sur une variété de véhicules multimarques. Toujours selon Autocaz, tous les véhicules sont garantis et bénéficient d’une assistance 24/24. Chacun d’eux est soumis à une expertise approfondie, mettant en avant la précision du processus d’évaluation.

Justement, pour favoriser l’expérience d’achat, Autocaz indique s’associer à des partenaires d’expérience dans leur domaine, au rang desquels Auto Hall Crédit, spécialiste des solutions de financement, qui proposera des formules flexibles avec des mensualités adaptées et des options de paiement différé. On dénombre également Automobility Service, spécialiste de l’assurance automobile, qui propose des packs adaptés à tous les profils, de la couverture essentielle aux services premium. Enfin, Dar Al Amane, expert en financement participatif, propose des solutions innovantes et conformes aux convictions de chacun. Faut-il souligner qu’Autocaz place la satisfaction et la confiance des clients au cœur de ses priorités. Du coup, chaque véhicule reconditionné, disponibles dans ce Salon, bénéficie notamment d’un contrôle technique rigoureux effectué par des experts qualifiés pour garantir une qualité optimale. Par ailleurs, une remise à neuf tant sur le plan esthétique que mécanique a été effectuée, incluant un nettoyage complet, des réparations si nécessaires, et une vérification approfondie, souligne Autocaz.

«Nos voitures reconditionnées sont la preuve de notre engagement envers la qualité et la satisfaction client. Nous vous invitons à découvrir ces véhicules, qui combinent performance, fiabilité, et esthétique, tout en bénéficiant d’offres uniques. Le Salon des OCCAZ est une occasion à ne pas manquer», a déclaré Sanaâ Zagouri, Directrice du pôle Auto Hall Occasion. Un événement qui se tiendra au mégastore de Casablanca sur le boulevard Lalla Yacout, mais aussi au box du siège Auto Hall à Bernoussi, ainsi que dans plusieurs nouveaux points d’exposition à travers le Maroc.