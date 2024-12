Coupe du Monde 2030 : les réactions après le verdict de la FIFA

La FIFA a officiellement attribué l’organisation de la Coupe du Monde 2030 au trio Maroc-Portugal-Espagne, la première édition à se dérouler dans deux différents continents. Comme un symbole, elle coïncide aussi avec le centenaire de la plus prestigieuse compétition au monde.

Cette annonce a suscité des réactions de fierté et de joie dans les pays concernés et au-delà, avec la promesse d’offrir aux fans du football la plus belle des éditions. Florilège.

Mohamed Joudar, vice-président de la Fédération royale marocaine de football

Le privilège d’organiser le Mondial-2030 reste le fruit de la politique menée par le Maroc dans le domaine sportif, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, et les investissements réalisés pour renforcer les infrastructures et la formation sportives.

C’est une journée historique pour le Maroc, pour l’Espagne et pour le Portugal. Pour la première fois dans l’histoire, deux Continents vont accueillir le Mondial.

Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football

La CAF se réjouit de cet événement historique et félicite le Maroc ainsi que ses partenaires, le Portugal et l’Espagne. Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, au gouvernement et au peuple marocains pour avoir lancé et soutenu la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2030.

L’alliance entre le Maroc, le Portugal et l’Espagne constitue un pont symbolique entre l’Afrique et l’Europe à travers le football, et inspire tous les acteurs du monde du football à œuvrer ensemble pour faire du monde un endroit meilleur.

Fernando Gomes, président de la Fédération portugaise de football

La confirmation du choix porté sur notre candidature pour la Coupe du Monde 2030 est une décision qui honore notre histoire, reconnaît notre capacité organisationnelle et récompense le courage d’une candidature transcontinentale et multiculturelle

Le Maroc, le Portugal et l’Espagne ont présenté une candidature multiculturelle, multilingue et multi-géographique. Cette candidature est historique, nous ne parlons pas seulement de l’aspect matériel, mais aussi des principes que nous voulons établir et consacrer en tant qu’héritage pour l’avenir.

Nous voulons atteindre de nouveaux niveaux dans le domaine de l’environnement. En combinant tous ces aspects, nous allons promouvoir et prendre soin du sport le plus mondialisé de la planète !

José Manuel Rodríguez Uribes, président du Conseil supérieur espagnol des sports

La Coupe du monde 2030 sera la meilleure de l’Histoire tant sur le plan sportif qu’organisationnel.

Cette édition du mondial sera un événement d’exception pour vivre la passion du football, promouvoir l’industrie du sport, stimuler la création d’emplois dans des secteurs clés et attirer des investissements étrangers dans les infrastructures et les technologies.

Nous devons être extrêmement fiers de cette reconnaissance de la FIFA, qui renforce la place du sport comme l’un des secteurs stratégiques à fort impact sur l’économie.

Noureddine Naybet, ancienne gloire du football national et l’un des ambassadeurs du Mondial-2030

Cette journée est et demeurera historique pour les trois pays hôtes. Elle l’est au même titre pour toute l’Afrique et toute l’Europe.

El-Hadji Diouf, légende du football sénégalais

Cette Coupe du Monde est un honneur non seulement pour le Maroc, mais un privilège pour toute l’Afrique. C’est un cadeau pour la jeunesse du continent et pour tous les amoureux du football africain.

J’adresse mes remerciements à Sa Majesté le Roi pour ses engagements continus du Souverain en faveur du développement de l’Afrique et du sport africain.

Salomon Kalou, ancienne gloire du football ivoirien

L’organisation de la Coupe du Monde 2030 au Maroc reste une fierté pour toute l’Afrique. Une Coupe du Monde qui aura lieu en Afrique, le berceau de l’humanité, et le Vieux Continent sera un événement qui restera gravé dans les annales du sport.