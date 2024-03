Pourquoi Hervé Renard doit remplacer Regragui à la tête des Lions de l’Atlas

Hervé Renard a annoncé son intention de redevenir sélectionneur d’une équipe nationale masculine après les Jeux Olympiques prévus cet été à Paris. Et le Maroc serait sur sa shortlist.

L’actuel sélectionneur de l’équipe de France féminine, Hervé Renard, a annoncé son intention de quitter ses fonctions après les Jeux Olympiques qui auront lieu cet été en France. Son aventure avec les Bleues n’aura duré que deux ans. La raison : son souhait de participer à sa troisième Coupe du Monde et donc celle qui aura lieu en 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. « La Coupe du Monde 2026 est dans un coin de ma tête », a-t-il d’ailleurs révélé en début de semaine lors d’une conférence de presse.

Le quotidien L’Équipe va plus loin et croit savoir que l’ancien sélectionneur de l’Arabie Saoudite susciterait l’intérêt de cinq sélections : le Cameroun, la Corée du Sud, la Pologne, le Nigeria… et le Maroc. Il n’en fallait pas plus pour que les médias marocains se prennent à envisager un retour de celui qui a déjà entraîné les Lions de l’Atlas, entre 2016 et 2019, dans la tanière. Problème : Walid Regragui est jusqu’à preuve du contraire toujours sélectionneur du Maroc et rien ne semble pour l’instant plaider pour son départ, lui qui a qualifié le Maroc pour une demi-finale historique au dernier mondial. Mais d’aucuns vous diront aussi que depuis la dernière CAN, quelque chose semble s’être grippé dans la machine de Regragui, clairement en manque d’idées, comme on a pu le constater lors des deux derniers matchs amicaux.

Mais qui sait ? La dernière CAN ratée, les deux récents matchs amicaux peu glorieux, le caractère versatile du public marocain ainsi que l’imprévisibilité du patron de la FRMF, Fouzi Lekjaâ, peuvent jouer en défaveur de Regragui. Alors, si coach Walid venait à être remplacé par le « Renard », à quoi ressemblerait l’équipe nationale du Maroc ? Dans cet article, nous listerons les six bonnes raisons d’un retour d’Hervé Renard à la tête de la sélection nationale.

Il a le Maroc au cœur

Hervé Renard connaît non seulement le Maroc, puisqu’il y a vécu pendant trois ans, mais en garde surtout un très bon souvenir. Le coach français aime le royaume et il ne cesse de le répéter sur les plateaux télé lorsque l’occasion se présente à lui. On se souvient d’ailleurs qu’à la veille de la demi-finale du Mondial 2022 entre le Maroc et la France, il a affirmé en direct sur la radio RMC qu’il soutenait à 100% le Maroc au détriment de son propre pays.

Il connaît les joueurs

L’actuel sélectionneur des féminines françaises connaît une bonne partie de l’effectif marocain. C’est sous son « mandat » qu’il a lancé plusieurs de nos cadres actuels de l’équipe nationale. Youssef En-Nessyri, Nayef Aguerd, Yassine Bounou, Sofiane Amrabat ou encore Amine Harit pour ne citer qu’eux. Renard connaît également très bien d’autres joueurs, tels qu’Achraf Hakimi qu’il a véritablement lancé en sélection. Même le nouvel arrivé en sélection, Brahim Diaz, a déjà fait connaissance avec Hervé Renard puisque c’est ce dernier qui, le premier, a pris contact avec le Madrilène à l’époque où il évoluait à Manchester City.

Un meneur d’hommes

Tout le monde se souvient du discours mémorable d’Hervé Renard durant la mi-temps du match entre l’Argentine et l’Arabie Saoudite lors de la dernière Coupe du Monde. Menés alors un zéro à la mi-temps, les Saoudiens semblaient abattus, mais pas Hervé Renard. Grâce à son discours, un mélange de hargne, de grinta et de force de caractère, le coach a littéralement transformé l’état d’esprit de ses joueurs qui ont finalement créé le miracle et renversé le score (2-1) face au futur champion du monde.

Un jeu plus offensif et direct

Hervé Renard est un entraîneur qui aime la possession. Lors de la Coupe 2018 avec le Maroc, les Lions de l’Atlas avaient maîtrisé le jeu lors de ses deux premiers matchs face à l’Iran et au Portugal malgré les deux défaites. Ce qui contraste avec le style de Regragui que l’on a vu basé sur un bloc bas lors du Mondial 2022. Le style Renard peut se résumer ainsi : un pressing haut, une récupération rapide du ballon et un temps de réaction très court dans la transition.

Un cru 2024 plus qualitatif

Pour mettre en application sa philosophie de jeu, Hervé Renard a besoin d’un effectif de qualité. Ce qui semblait lui faire en partie défaut lorsqu’il a précédemment entraîné le Maroc. L’effectif de l’époque est bien moins bon qualitativement que l’effectif actuel. Avec Brahim Diaz, Hakim Ziyech, Ilyass Ben Séghir, Azeddine Ounahi et tous les autres, Renard aura l’embarras du choix pour construire une équipe nationale redoutable.

Un homme à CAN

S’il y a un événement sportif que le Maroc ne doit absolument pas rater, c’est bien la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Car la compétition se déroulera au Maroc. Et qui de mieux qu’Hervé Renard, qui a déjà remporté la compétition à deux reprises (avec la Zambie et la Côte d’Ivoire), pourrait aider le Maroc à soulever la coupe, presque 50 ans après l’avoir remportée pour la seule et unique fois.