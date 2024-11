Le TGV Al Boraq consacré par un timbre de l’ONU

“ Al Boraq ” est désormais dans la mémoire philatélique de l’Administration Postale des Nations unies (APNU).

Le mardi 26 novembre, cette institution a, en effet, annoncé l’émission de six timbres de Trains à Grande Vitesse, dont “Al Boraq”, et ce en commémoration de la Journée mondiale du transport durable.

C’est ainsi chaque année à la même date, que l’APNU, à travers cet hommage que consacrent des émissions de timbres commercialisés, met en exergue “le rôle crucial de systèmes de transport sûrs, abordables, accessibles et durables pour tous”, précise le communiqué de l’APNU.

Dans le même message, l’APNU reconnaît également l’importance de ces moyens de transport “dans le soutien d’une croissance économique durable, (et) l’amélioration du bien-être social des populations (…)”

Les cinq autres Trains à Grande Vitesse (TGV) que consacre cette nouvelle émission de timbres, sont le Japonais Shinkansen, l’Américain Amtrak Acela, le Chinois Fuxing, le Français Inoui et enfin, l’Allemand ICE.

Les six timbres, ainsi émis, sont disponibles en ligne sur www.unstamps.org et dans les boutiques du siège de l’ONU à New York, Genève et Vienne, où ils peuvent être utilisés pour l’expédition de courrier postal.