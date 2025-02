Rome: Le Maroc prend part à la COP16

Les travaux de la reprise de la 16ème session de la Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique (COP16) se tiennent à Rome, les 25 et 26 février courant, avec la participation du Maroc.

Présidée par l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des agences des Nations Unies à Rome, Youssef Balla, la délégation marocaine comprend des représentants du département du Développement durable.

Cette session constitue la suite des travaux suspendus de la COP16, tenue à Cali, en Colombie, du 21 octobre au 1er novembre 2024. En raison de la complexité des négociations et du temps limité, plusieurs décisions clés n’ont pas pu être finalisées, rendant nécessaire la tenue de cette seconde session pour examiner les points en suspens.

Ainsi, les discussions de cette session focalisent sur des aspects stratégiques et financiers essentiels à la mise en œuvre du Cadre Mondial pour la Biodiversité de Kunming-Montréal (CMBKM), notamment les mécanismes de planification, de suivi, d’établissement de rapports et d’examen pour assurer le suivi des progrès réalisés par les Parties à la Convention.

Parmi les points essentiels en suspens figurent la mobilisation des ressources et les mécanismes de financement pour garantir la concrétisation des engagements en faveur de la biodiversité, la coopération avec les organisations internationales et les autres conventions environnementales, et le programme de travail pluriannuel de la Conférence des Parties.

Il s’agit également de l’information de séquençage numérique sur les ressources génétiques (DSI) et son impact sur l’accès et le partage des avantages ainsi que l’administration de la Convention et le budget des fonds d’affectation spéciale pour assurer le bon fonctionnement du Secrétariat.

Dans une déclaration à la MAP, M. Balla a indiqué que la participation de la délégation marocaine à cet événement reflète l’engagement du Royaume en faveur de la mise en œuvre du CMBKM, et vise à contribuer aux discussions sur les thématiques débattues, notamment les questions relatives aux mécanismes de planification et de suivi, ainsi que les procédures d’examen des progrès réalisés collectivement.

Le diplomate a ajouté que le Maroc s’activera, dans ce cadre, en faveur d’une coopération renforcée entre les pays africains et les partenaires internationaux afin d’assurer une mise en œuvre efficace et équitable des engagements en faveur de la biodiversité aux niveaux régional et international.