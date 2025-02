Le groupe Hutchinson poursuit ses investissements au Maroc

Moins de deux ans après avoir investi 132 millions de dirhams dans l’extension des capacités de production de sa filiale marocaine Composite Industrie Maroc, le groupe multinational d’origine française Hutchinson initie un nouveau programme d’investissement assez ambitieux au Maroc.

Ce spécialiste des solutions d’étanchéité de haute performance destinées aux marchés aéronautiques, automobiles, défense, ferroviaire et accessoirement industriels, s’apprête à lancer la construction de deux nouvelles unités industrielles sur son site de Nouaceur (au sud-est de Casablanca) entièrement dédiée à l’aéronautique, l’une pour la fabrication de matelas d’isolation thermique et phonique et l’autre pour la fabrication de systèmes d’étanchéités pour l’aéronautique.

Doté d’une enveloppe de plus de 200 millions de dirhams, ce nouveau projet devra permettre à Composite Industrie Maroc de créer plus de 500 nouveaux emplois en s’appuyant sur l’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA).

Cela hissera l’effectif de la filiale marocaine à plus d’un millier au sein d’un groupe qui emploie 40.000 salariés à travers 25 pays, dont deux Africains (Tunisie et Maroc).

Rappelons que le groupe Hutchinson qui existe depuis 160 ans avait pris pied au Maroc en 2016 à travers l’acquisition de son compatriote Composite Industrie, un fournisseur global pour cockpits et aménagement cabines et de systèmes de tuyauterie de conditionnement d’air pour de nombreux programmes Airbus, qui avait une unité industrielle à Casablanca depuis 2007.